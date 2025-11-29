عمان الأهلية تفوزبالمركز الاول ببطولة الجامعات للطالبات في الرياضات الإلكترونية

وطنا اليوم-توّج صاحب السمو الملكي الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، يوم أمس الجمعة، الفائزين في منافسات النسخة الأولى من بطولة “زين اي سبورتس” للرياضات الإلكترونية للجامعات والتي أُقيمت المباريات النهائية منها في مقر الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في مجمع الملك الحسين للأعمال في العاصمة عمان.

وقد حصدت لقب البطولة بجدارة ، لاعبة جامعة عمان الأهلية الطالبة ( ليديا العفيشات ) حيث فازت بالمركز الأول للطالبات .

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة 1500 لاعباً ولاعبة من 10 جامعات أردنية حكومية وخاصة.

وقد انطلقت البطولة منذ أسبوعين حيث أقيمت الأدوار التمهيدية للبطولة في 8 جامعات ليتأهل إلى اليوم الختامي 10 لاعبات ضمن مسابقة الإناث و 10 لاعبين ضمن مسابقة الذكور في لعبة EA SPORTS FC 26 .

وقد جاءت نتائج البطولة على النحو التالي :

• فئة الإناث:

المركز الأول: ليديا العفيشات / جامعة عمان الأهلية

المركز الثاني : رواند ابو حسنة / جامعة العلوم التطبيقية

المركز الثالث : جنى آل سيف/ جامعة البترا

• فئة الذكور:

المركز الأول: راكان قبيوي / الجامعة الألمانية الأردنية

المركز الثاني : معتصم الحاج / جامعة العلوم التطبيقية

المركز الثالث : حمزة الصرايرة / الجامعة الأردنية

• ويذكر ان طالب جامعة عمان الاهلية علي شبلي ، كان قد قدّم للحفل الختامي للبطولة .