الملتقى الأردني الوطني الثقافي ينظم ندوة حول تعزيز الوعي القانوني والوقاية من النزاعات الأسرية

وطنا اليوم – نظّم الملتقى الأردني الوطني الثقافي برئاسة المستشار حسان المجالي ندوة ثقافية بعنوان “تعزيز الوعي القانوني والوقاية من النزاعات الأسرية”، وذلك مساء الخميس الموافق 27/11/2025 في بيت الثقافة والفنون.

‏وقدّمت الندوة الأستاذة المحامية مرام العيساوي، فيما أدارت الندوة والحوار وقدّمت المداخلات العلمية وبطريقة جميلة الدكتورة دلال اللواما، وفي هذه الندوة سلطت الأستاذة مرام العيساوي وبطريقة سلسة لافتة الضوء على الإطار القانوني للنزاعات الأسرية وآليات الوقاية وتعزيز الوعي الحقوقي داخل المجتمع ووضع الحلول .

‏

‏وأكد رئيس الملتقى الباشا المستشار حسان المجالي بعد أن رحب بالمشاركين والضيوف أكد أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الملتقى المستمرة في تعزيز الثقافة في كافة جوانبها ومنها نشر الثقافة القانونية وتعزيز الحوار المجتمعي البنّاء.

‏

‏وأعرب المهندس شادي العلاوي عن دور الملتقى وأنه مستمر في إطلاق فعاليات ثقافية وقانونية تعزز المعرفة المجتمعية وترسّخ قيم الحوار المسؤول، مؤكداً أن هذه الندوات تمثل مساحة مهمة لإثراء النقاش العام وتبادل الخبرات.

‏وشهدت الندوة حضور عدد من المهتمين بالشأن القانوني والاجتماعية ،ودار حوار قيم وبناء حول المحاور التي طرحتها الأستاذة مرام العيساوي حيث كان هناك عدد من المداخللت القيمة للحضور ،وفي الختام كرم المستشار حسان المجالي والمهندس شادي العلاوي والأستاذ المحامي بهجت الطراونة المشاركين وتم إلتقاط صور تذكارية للحضور.



‏