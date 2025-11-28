بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الملتقى الأردني الوطني الثقافي ينظم ندوة حول تعزيز الوعي القانوني والوقاية من النزاعات الأسرية

49 ثانية ago
الملتقى الأردني الوطني الثقافي ينظم ندوة حول تعزيز الوعي القانوني والوقاية من النزاعات الأسرية

وطنا اليوم – نظّم الملتقى الأردني الوطني الثقافي برئاسة المستشار حسان المجالي ندوة ثقافية بعنوان “تعزيز الوعي القانوني والوقاية من النزاعات الأسرية”، وذلك مساء الخميس الموافق 27/11/2025 في بيت الثقافة والفنون.
‏وقدّمت الندوة الأستاذة المحامية مرام العيساوي، فيما أدارت الندوة والحوار وقدّمت المداخلات العلمية وبطريقة جميلة الدكتورة دلال اللواما، وفي هذه الندوة سلطت الأستاذة مرام العيساوي وبطريقة سلسة لافتة الضوء على الإطار القانوني للنزاعات الأسرية وآليات الوقاية وتعزيز الوعي الحقوقي داخل المجتمع ووضع الحلول .

‏وأكد رئيس الملتقى الباشا المستشار حسان المجالي بعد أن رحب بالمشاركين والضيوف أكد أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الملتقى المستمرة في تعزيز الثقافة في كافة جوانبها ومنها نشر الثقافة القانونية وتعزيز الحوار المجتمعي البنّاء.

‏وأعرب المهندس شادي العلاوي عن دور الملتقى وأنه مستمر في إطلاق فعاليات ثقافية وقانونية تعزز المعرفة المجتمعية وترسّخ قيم الحوار المسؤول، مؤكداً أن هذه الندوات تمثل مساحة مهمة لإثراء النقاش العام وتبادل الخبرات.
‏وشهدت الندوة حضور عدد من المهتمين بالشأن القانوني والاجتماعية ،ودار حوار قيم وبناء حول المحاور التي طرحتها الأستاذة مرام العيساوي حيث كان هناك عدد من المداخللت القيمة للحضور ،وفي الختام كرم المستشار حسان المجالي والمهندس شادي العلاوي والأستاذ المحامي بهجت الطراونة المشاركين وتم إلتقاط صور تذكارية للحضور.



تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

الشرع يدعو السوريين للنزول إلى الشوارع احتفالًا بذكری سقوط النظام السابق

16:44

افتتاح المؤتمر الإقليمي الثالث والمؤتمر العلمي الثامن للجمعية الأردنية للعناية بالسكري

16:28

الطلبة العرب المشاركون في الملتقى الخامس يزورون البترا ويطّلعون على معالمها التاريخية

16:25

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

16:20

مياه اليرموك: انهاء مشكلة تسرب المياه المعالجة في وادي دوقرا

15:30

الأردن.. انخفاض إنتاج العسل 60% هذا العام

15:02

للمرة الأولى في التاريخ.. نهر العاصي يجف بالكامل في سوريا

14:33

الأردن يدين توغّل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة بيت جن في ريف دمشق

14:27

الرئيس الأميركي يشن هجومًا على الصوماليين ويهين إلهان عمر

13:46

دراسة تحذر: 8 عادات يومية ترفع مستوى الكوليسترول الضار

13:39

الكاميرات ترصد التفاصيل .. لص يستهدف شواحن المركبات الكهربائية في عمان

13:25

الصفدي: الاحتلال الإسرائيلي يلعب دوراً كبيراً جداً بعدم إعطاء الفلسطينيين فرص العيش الكريم

وفيات
وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس