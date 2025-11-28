الطلبة العرب المشاركون في الملتقى الخامس يزورون البترا ويطّلعون على معالمها التاريخية

وطنا اليوم _ تواصل فعاليات الملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية مسيرتها بنجاح لافت، حيث قام المشاركون اليوم بزيارة تاريخية إلى مدينة البترا، المدينة الوردية التي تُعد إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم وأيقونة الإرث الحضاري الأردني.

وخلال جولتهم، اطّلع الطلبة على أبرز المعالم الأثرية التي تزخر بها المدينة، من الخزنة إلى السيق والمذابح والواجهات النبطية الفريدة، مستكشفين قصة حضارةٍ نُحتت في الصخر وبقيت شامخة عبر الزمن.

وقد حرص الطلبة على توثيق هذه الزيارة من خلال الصور والفيديوهات التي شاركوها عبر صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي، معبّرين عن إعجابهم الشديد بجمال المكان وعمق التجربة، الأمر الذي يعكس صورة الأردن المشرقة أمام مجتمعاتهم في بلدانهم.

وفي هذا السياق، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى النائب الدكتور حسين العموش، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الرؤية الشاملة للملتقى في ربط الطلبة العرب بالهوية الحضارية للأردن وتعزيز حضورهم في المشهد الأكاديمي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية، لطالما كان بيتًا عربيًا مفتوحًا يحتضن الجميع دون استثناء.

وقال العموش “أن مشاهدة الطلبة العرب لمدينة البترا عن قرب هو رسالة بليغة بأن الأردن ليس مجرد بلد للدراسة، بل هو وطن تتقاطع فيه القيم والتاريخ والجغرافيا، ويشكّل محطة آمنة لكل طالب عربي يبحث عن المعرفة والانتماء حيث أننا نحرص في هذا الملتقى على أن يعيش الطلبة تجربة متكاملة، لا تقتصر على القاعات الدراسية بل تمتد إلى فهم عميق للثقافة الأردنية وقيمة التعايش التي نفاخر بها العالم.»

وأضاف العموش أن الملتقى يشكّل نموذجًا عربيًا يحتذى به في تعزيز التواصل بين الأجيال الشابة، وبناء مسارات تعاون مستقبلية بينهم، لافتًا إلى أن الطلبة المشاركين يمثلون سفراء لبلدانهم وسفراء للأردن عند عودتهم، يحملون معهم صورة حقيقية عن الانفتاح والاحترام والتقدير الذي وجدوه هنا. كما عبّر عن شكره لمؤسسة أبصار والجهات المنظمة، مؤكدًا أن نجاح هذا الملتقى يثبت أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر جدوى واستدامة.

من جهته قال مدير عام مؤسسة أبصار للندوات والمؤتمرات، الدكتور قاسم العمرو، إن هذه الزيارة تشكل أحد أهم محطات الملتقى، لأنها تمنح الطلبة العرب فرصة ملموسة لاكتشاف الإرث الحضاري الأردني عن قرب، وتسمح لهم بقراءة التاريخ من داخل معابده ومساراته مضيفًا “إن مدينة البترا ليست مجرد موقع سياحي، بل هي حكاية أمة وإرث إنساني عظيم، ووجود الطلبة العرب بين جنباتها يعمّق روابط الأخوة ويعزز الانتماء إلى الفضاء العربي المشترك مبينًا أننا في مؤسسة أبصار نؤمن بأن الانفتاح الثقافي هو الطريق الحقيقي لبناء جسور ممتدة بين الشعوب، وهذا ما نجسده اليوم من خلال هذا الملتقى الذي يجمع شبابًا من مختلف الدول العربية على أرض الأردن، ليروا بأعينهم الجمال والمحبة والانفتاح التي يتميز بها الوطن.”

كما أكد العمرو أن مؤسسة أبصار مستمرة في دعم هذه الأنشطة والبرامج التي تُثري تجربة الطلبة العرب في الأردن، سواء أكاديميًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الطلبة هو استثمار في المستقبل وفي تعزيز الصورة العربية المشرقة.