الرئيس الأميركي يشن هجومًا على الصوماليين ويهين إلهان عمر

54 ثانية ago
وطنا اليوم:شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومًا حادًا على الرعايا الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة. وجاء ذلك بعد مرور أيام على اتخاذه قرار يقضي بإعفاء الآلاف منهم من الحماية المؤقتة من الترحيل. وقال ترامب ردًا على سؤال حول علاقة الصوماليين بمنفذ هجوم واشنطن: “لا توجد أي علاقة، لكن الرعايا الصوماليين سببوا لنا الكثير من المتاعب.. هم يسلبوننا الكثير من الأموال وقد كلفونا بالفعل أموالًا طائلة”، متسائلًا: “لماذا ندفع المال للصومال؟”.

وأضاف ترامب:
أنت تتحدث عن الكفاءة.. لدينا النائبة الديمقراطية ذات الأصول الصومالية إلهان عمر، التي لا تفعل شيئًا سوى الشكوى من بلدنا ودستورنا، وهي تأتي من بلد يكاد يكاد لا يكون بلدًا.
أخذنا مواطنيهم لكن لن نستقبلهم بعد الآن وسنطرد الكثير منهم من الولايات المتحدة، لأنهم لا يجلبون لنا سوى المتاعب.
الصومال بلد مدمر وتنتشر فيه الجريمة.. إنه فوضى ووصمة عار.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب أن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث، حتى يتعافى النظام الأميركي بالكامل. ويوم أمس، أعلن مدير إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جو إدلو، أنه وبتوجيه من الرئيس الأميركي، ستجري إعادة النظر في جميع بطاقات الإقامة الخضراء الممنوحة لأشخاص من دول “مثيرة للقلق”، بحسب تعبيره.
وهذه الدول يبلغ عددها 19 دولة ومدرجة في إعلان رئاسي صدر في يونيو، وتشمل:

أفغانستان.
بورما.
تشاد.
الكونغو.
غينيا الإستوائية.
إريتريا.
هايتي.
إيران.
ليبيا.
الصومال.
السودان.
اليمن.
بوروندي،.
كوبا.
لاوس.
سيراليون.
توغو.
تركمانستان.
فنزويلا.


