إعلان فوز عمان الاهلية بالمركز 23 عربياً والأولى على الجامعات الأردنية بحفل اختتام فعاليات قمة التايمز

وطنا اليوم:أعلنت مساء امس مع اختتام فعاليات اليوم الثاني لقمة تصنيف التايمز العربي 2025 نتائج تصنيف التايمز العربي 2025 ( من 21- 30) وذلك على هامش أعمال قمة التايمز للجامعات العربية التي استضافتها جامعة عمّان الأهليّة بالشراكة مع الجامعة الأردنية، والتي تُعقد لأول مرة في الأردن بمشاركة واسعة من ممثلي الجامعات العربية وخبراء التصنيفات العالمية.

وقد حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازًا لافتًا بحصولها على المركز 23 عربيًا، لتكون الجامعة الأولى على الجامعات الأردنية في هذا التصنيف المرموق، بما يعكس مكانتها الأكاديمية المتقدمة على مستوى المنطقة.

وكانت قد واصلت قمة التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2025 فعاليات يومها الثاني أمس الأربعاء 26-11-2025 ، حيث ضمت الجلسات عددا من المحاور الهامة : الذكاء الاصطناعي – رؤية جديدة للتعليم العالي في العالم العربي ، ومواءمة التعليم العالي مع الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي ، و تخطيط العمل المناخي المؤسسي ، وقيادة المناخ في منطقة تواجه تحديات بيئية ملحة، وورشة عمل متقدمة في البيانات – تصنيفات التأثير 2025 ، و إعادة تصور قابلية توظيف الخريجين ، ومتحدون من أجل التأثير.

ففي محوري الذكاء الاصطناعي – رؤية جديدة للتعليم العالي في العالم العربي ، و مواءمة التعليم العالي مع الاستراتيجيات الوطنية للذكاء الاصطناعي ، والذي تحدث فيهما الاساتذة : تانيا فيريرا رئيسة مؤتمرات القمة للتايمز للتعليم العالي، ومحمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة وفابيو بيانو نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة ، وسمية صابوني أستاذة مساعدة، علم البيانات والذكاء الاصطناعي جامعة عمان الأهلية ، ومهند الفراس رئيس جامعة الخليج ، ومنال جلول المؤسس والرئيس التنفيذية لمختبر الذكاء الاصطناعي ، وكاميرون ميرزا رئيس قسم أنشطة تعليم الصفوف المبكرة بهيئة البحوث والتبادل الدولي ، ومريم رياض مستشارة خبيرة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإمارات العربية المتحدة.

فقد تم في هذان المحوران تناول : دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية ليس كأداة تقنية فحسب، بل كجزء أصيل من الثقافة الأكاديمية والمهارات المستقبلية المطلوبة وضرورة تأهيل الأساتذة والطلبة على حد سواء لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية ، والانتقال من الاعتماد على استيراد المنصات الجاهزة إلى إنشاء مختبرات ابتكار محلية تعمل على إنتاج تطبيقات تربوية تستجيب للاحتياجات المجتمعية والثقافية الخاصة بالمنطقة العربية ، الى جانب وضع أطر أخلاقية واضحة لضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز قيم العدالة والحرية الأكاديمية وليس تهديدًا لها ، وكذلك مناقشة كيفية حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل المتغيرة في العصر الرقمي ، وتشجيع الجامعات العربية على اقتحام مجال الذكاء الاصطناعي بثقة لتحويله إلى فرصة حقيقية لتجديد وتطوير التعليم العالي، ومواكبة التغيرات العالمية السريعة، الى جانب الدعوة إلى عمل مشترك بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي لتمويل وتوجيه دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وكذلك تجاوز مفهوم استهلاك التقنية إلى قيادة الابتكار وبناء استراتيجية جامعية رقمية متكاملة، تساهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

أما محوري تخطيط العمل المناخي المؤسسي وقيادة المناخ في منطقة تواجه تحديات بيئية ملحة والذي شارك فيها الاساتذة المتحدثون : مارتينا زيبولي مديرة مشروع أولى باتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط ، ومراد المعايطة نائب عميد كلية التكنولوجيا الزراعية بجامعة عمان الأهلية ، ومايا حداد مديرة استدامة أولى بجامعة عجمان ، وآية سوكي المديرة التنفيذية – الأردن، شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة ، وجنكيز يلماز رئيس جامعة عبد الله غول ، وفيحاء الشبلي رئيسة قسم الأراضي والمياه والبيئة بالجامعة الأردنية ، و شريفة عبد الباقي ( كرسي اليونسكو) ومنسقة برنامج البحث جامعة تلمسان ، ومحمد الطعاني الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة.

فقد تناول المتحدثون فيهما: تخطيط العمل المناخي المؤسسي وقيادة المناخ في منطقة تواجه تحديات بيئية ملحة” يكتسب أهمية قصوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، التي تُعد إحدى “النقاط الساخنة” الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية على مستوى العالم. وضرورة التركيزعلى التخطيط المؤسسي والقيادة المناخية الفعالة في هذه المنطقة، وبناء استراتيجيات شاملة ومترابطة، وفقاً للتحديات البيئية الملحّة في المنطقة وندرة المياه والجفاف والمحافظة على الأمن المائي والغذائي ، وتطوير شبكات إقليمية قوية لتبادل الموارد وأفضل الممارسات، وللدعوة الجماعية للقضايا المشتركة مما يساهم في استجابة إقليمية موحدة.

أما في ورشة العمل المتقدمة في البيانات – تصنيفات التأثير 2025 فقد تحدثت الاستاذة :هانا بيكوك رئيسة تصنيفات التأثيرللتايمز للتعليم العالي، حول حوكمة البيانات وأمن المعلومات، وتحديداً على كيفية تقييم البيانات وتصنيفها بناءً على مستوى حساسيتها وتأثيرها المحتمل. وبناء إطار موحد لتصنيف البيانات وتزويد المشاركين بالخبرة العملية لإنشاء وتطبيق إطارعمل موحد لتصنيف البيانات داخل المؤسسة، وذلك لضمان التعامل السليم مع الأصول الرقمية وحمايتها وفقاً للمعايير الوطنية والدولية ، و تقييم الأثر وتحديد فئاته ، وكذلك حول مبادئ التصنيف والمنهجية المتبعة في التصنيف والمراجعة الدورية.

وحول محور إعادة تصور قابلية توظيف الخريجين فتحدث الاساتذة : نورا السعدون وكيلة قسم التطوير وضمان الجودة والمشرفة على وحدة التصنيفات العالمية جامعة الملك فيصل ، وعمرو عدلي رئيس جامعة مصر اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، وأحمد الكويتي عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ، وخالد الصالح نائب رئيس جامعة عجمان للشؤون الأكاديمية ، و الأستاذ الدكتور نزيه خداج ملاط نائب رئيس جامعة العين.

حيث ركز المتحدثون على : أن قابلية التوظيف ليست مجرد الحصول على وظيفة، بل هي مجموعة من المهارات والسمات الشخصية التي تُمكّن الخريج من النجاح في مساره الوظيفي المستقبلي ، والتحول من مفهوم “الشهادة” إلى “المهارة”، والتكامل بين المجالس القطاعية المختلفة، ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني، لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات القطاع الخاص ، وتبني أنظمة مثل نظام “بي تك” (BTEC) أو برامج الدراسات الثنائية، والتي تنقل التعليم نقلة نوعية نحو التطبيق العملي والتدريب القائم على المهارات ، وكذلك التخصيص والتعلم المستمر ، وأن لا يقتصر إعادة تصور التوظيف على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل البعد التنموي والإنساني.

أما في محور متحدون من أجل التأثير والذي تحدث فيه الاساتذة : أ.د. بشار الطراونة عميد كلية الهندسة بجامعة عمان الأهلية ، وعرفان الحسني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيكونبرين للاستشارات ، ورنا الدجاني أستاذ مشارك في علم الأحياء الخلوي الجزيئي بالجامعة الهاشمية ، وفرانسيسكو مارموليجو رئيس التعليم العالي – مؤسسة قطر.

فقد تضمن هذا المحور : تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين (الأوساط الأكاديمية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني) لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في التنمية الإقليمية والدولية ، و دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتوطين العمل وتوسيع نطاقه، والتمكين المجتمعي ، والقيادة والابتكار الإقليمي ، والتركيز على أن الجامعات وقادة الرأي في المنطقة العربية هم المحرك الرئيسي للتحول، ويجب عليهم العمل معا، مما يسهم في حل التحديات الكبرى من خلال الشراكة والقيادة الواعية.

وخلال حفل الختام، عبّر الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، عن اعتزازه بالنتائج التي حققتها الجامعة في التصنيف ، موجّهًا الشكر لجميع المشاركين ومهنئًا الجامعات التي ظهرت ضمن التصنيف.

كما أشار الأستاذ الدكتور ساري حمدان إلى أن استضافة جامعة عمّان الأهلية بالشراكة مع الجامعة الأردنية لقمة التايمز للجامعات العربية تُعدّ حدثًا تاريخيًا وطنيًا، وتعكس الثقة الدولية بمكانة الجامعات الأردنية وقدرتها على تنظيم فعاليات أكاديمية عالمية بهذا الحجم ، وأكد أن هذه الاستضافة أسهمت في إبراز الدور الريادي للأردن في قطاع التعليم العالي، ووفّرت منصة مهمة لعرض التجارب العربية وتبادل الخبرات.

كما أشاد د. حمدان بالشراكة المثمرة مع Times Higher Education (THE)، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز جهود الجامعة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وتوسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية الدولية.

واختُتمت أعمال القمة بالتأكيد على أهمية الارتقاء بجودة التعليم في المنطقة وتعزيز فرص التعاون العلمي بين الجامعات العربية، بما يدعم تنافسيتها على المستويات الإقليمية والعالمية

وقد قدمت فرق فولكلورية شعبية محلية عدة مقاطع فنية رائعة ودبكات شعبية تتغنى بالتراث الشعبي الاردني نالت اعجاب الحضور .

أما في اليوم الثالث للمؤتمر اليوم الخميس فسيكون هناك رحلة اجتماعية وجولة سياحية في البتراء وحفل غداء في منتجع موفنبيك البتراء وتسوق في منطقة البتراء ، ثم العودة إلى فندق موفنبيك عمّان.