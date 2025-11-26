جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين اعضاء هيئة تدريسية

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا

عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2025/2026،

وفقاً للتخصصات التالية:

الكلية

التخصص

الرتبة الأكاديمية

كلية العلوم

– علم المناعة

– علم الدم

– تقنيات حيوية

أستاذ مساعد / أستاذ مشارك

يشترط في المتقدم:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها

أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.

أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة، واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.

يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر 3 سنوات.

أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.

تعطى الأولوية من لديه خبره تدريسية.

أن يكون لدى المتقدم معادلة شهادة في التخصص المطلوب

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.

معادلة شهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الترقيات الأكاديمية (إن وجد)

السيرة الذاتية.

وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علماً بأن اخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس 4/12/2025

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)