بيان صادر عن الحزب الوطني الإسلامي – فرع الكرك

وطنا اليوم:يدين ويشجب الحزب الوطني الإسلامي – فرع الكرك بأشد عبارات الإدانة والاستنكار ما قامت به مجموعة خارجة عن القانون من أعمال مرفوضة في لواء الرمثا، والتي من شأنها زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، والاعتداء على هيبة الدولة وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

إن ما جرى لا يمتّ لقيمنا الوطنية ولا لأخلاق المجتمع الأردني بصلة، ويعد سلوكًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ويتطلب الوقوف بحزم في وجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره أو الخروج على القانون.

وفي هذا السياق، يشيد الحزب الوطني الإسلامي – فرع الكرك بالجهود الكبيرة والمهنية العالية التي بذلتها الأجهزة الأمنية، وبسرعة استجابتها وحكمتها في التعامل مع الأحداث، مؤكدًا ثقته المطلقة برجال الأمن ودورهم الوطني في حفظ الأمن والنظام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

ويؤكد الحزب وقوفه التام خلف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، داعيًا جميع أبناء الوطن إلى الالتزام بالقانون، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره.

حفظ الله الأردن آمنًا مستقرًا، وحمى رجاله المخلصين.

صادر عن:

الحزب الوطني الإسلامي – فرع الكرك

التاريخ: 26/11/2025

رئيس اللجنة المؤقتة للحزب الوطني الإسلامي فرع الكرك

الدكتور علي مدالله الطراونة