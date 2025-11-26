بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. مجتمع مدني

بيان صادر عن الحزب الوطني الإسلامي – فرع الكرك

28 ثانية ago
بيان صادر عن الحزب الوطني الإسلامي – فرع الكرك

وطنا اليوم:يدين ويشجب الحزب الوطني الإسلامي – فرع الكرك بأشد عبارات الإدانة والاستنكار ما قامت به مجموعة خارجة عن القانون من أعمال مرفوضة في لواء الرمثا، والتي من شأنها زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، والاعتداء على هيبة الدولة وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

إن ما جرى لا يمتّ لقيمنا الوطنية ولا لأخلاق المجتمع الأردني بصلة، ويعد سلوكًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ويتطلب الوقوف بحزم في وجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره أو الخروج على القانون.

وفي هذا السياق، يشيد الحزب الوطني الإسلامي – فرع الكرك بالجهود الكبيرة والمهنية العالية التي بذلتها الأجهزة الأمنية، وبسرعة استجابتها وحكمتها في التعامل مع الأحداث، مؤكدًا ثقته المطلقة برجال الأمن ودورهم الوطني في حفظ الأمن والنظام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

ويؤكد الحزب وقوفه التام خلف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، داعيًا جميع أبناء الوطن إلى الالتزام بالقانون، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره.

حفظ الله الأردن آمنًا مستقرًا، وحمى رجاله المخلصين.

صادر عن:
الحزب الوطني الإسلامي – فرع الكرك
التاريخ: 26/11/2025

رئيس اللجنة المؤقتة للحزب الوطني الإسلامي فرع الكرك
الدكتور علي مدالله الطراونة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:41

هبوط مفاجئ في شوارع بلدة المغير بعد أسبوع من تعبيدها

14:34

الحكومة: حملة لضبط التدخين من خلال التشريعات خلال أسابيع

14:14

نحو وكالة فلسطينية عالمية

14:13

رجال المخابرات العامة ونشامى الأمن العام الطود الشامخ لحماية هذا الوطن

14:11

بحث جنائي إربد يوقف شخصا سرق 10 مواتير مياه

14:04

عشيرة الوردات تصدر بيانا حول أحداث الرمثا

14:00

المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج حوالي 11 مليون رغيف خبز منذ بداية العام

13:57

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت تجارية بالقدس والخليل

13:49

مديرا المخابرات العامة والأمن العام يطمئنان على صحة مصابي مداهمة الرمثا

13:48

جامعة البترا تستضيف الإعلامي لطفي الزعبي في محاضرة حول صناعة المحتوى الرياضي في عصر الذكاء الاصطناعي

13:42

رئيس النواب: سيبقى الأردن منيعاً في وجه المتربصين بأمنه واستقراره

13:38

الأونروا: آلاف النازحين بغزة يكافحون للعثور على مأوى آمن

وفيات
وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025