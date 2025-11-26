بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

هبوط مفاجئ في شوارع بلدة المغير بعد أسبوع من تعبيدها

دقيقة واحدة ago
هبوط مفاجئ في شوارع بلدة المغير بعد أسبوع من تعبيدها

وطنا اليوم:شهدت بلدة المغير في محافظة إربد هبوطات حادة في عدد من الشوارع الرئيسية التي لم يمضِ على تعبيدها سوى أسبوع واحد، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال الأيام الماضية.
وظهرت الهبوطات بشكل مفاجئ، ما أثار قلق المواطنين حول مدى صلابة وجودة أعمال التعبيد التي قامت بها الجهات المختصة بعد انتهاء أعمال الصرف الصحي.
وكانت الشوارع المعنية قد تم تعبيدها مؤخراً من قبل مقاول الصرف الصحي بعد الانتهاء من الحفر، إلا أن التساقط الكبير للأمطار كشف عن ضعف في التربة وعدم استقرار بعض المناطق التي شهدت الانهيار الجزئي للرصف. ووفقاً لما ذكره عدد من السكان، فإن الحوادث الصغيرة والهبوطات بدأت تؤثر بشكل مباشر على حركة المركبات، إذ أصبحت بعض الشوارع صعبة المرور، ما دفع السائقين إلى استخدام طرق بديلة أطول وأكثر وعورة.
وأكد الأهالي أن هذه الهبوطات لم تقتصر على الشوارع الرئيسية فحسب، بل شملت أيضاً بعض الممرات الداخلية في البلدة، ما أدى إلى ارتفاع المخاطر على المشاة وخصوصاً الأطفال وكبار السن.
ويشير خبراء في مجال البنية التحتية إلى أن مشكلة هبوط الشوارع بعد التعبيد مباشرة تعود غالباً إلى ضعف الردم تحت طبقة الأسفلت أو عدم معالجة التربة بطريقة تضمن استقرارها، إضافة إلى أن مياه الأمطار تزيد الضغط على الأرض وتكشف أي خلل في عمليات التعبيد السابقة. وأكدوا أن الحلول تتطلب إعادة تقييم الوضع الفني للشوارع المتضررة وإجراء إصلاحات عاجلة قبل أن تتفاقم الأضرار، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لأعمال المقاولين في المراحل القادمة.
وفي هذا السياق، دعا عدد من أهالي المغير بلدية غرب إربد إلى التدخل السريع لمعالجة هذه الهبوطات قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر تؤدي إلى وقوع حوادث.
وطالبوا بضرورة مراجعة جودة التعبيد واعتماد مقاييس دقيقة تضمن قدرة الشوارع على تحمل الأمطار والسيول القادمة.
كما لفتوا إلى أهمية وضع خطة صيانة مستمرة تضمن استمرارية استقرار الشوارع بعد أي أعمال حفر أو صيانة للبنية التحتية في المستقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:34

الحكومة: حملة لضبط التدخين من خلال التشريعات خلال أسابيع

14:14

نحو وكالة فلسطينية عالمية

14:13

رجال المخابرات العامة ونشامى الأمن العام الطود الشامخ لحماية هذا الوطن

14:11

بحث جنائي إربد يوقف شخصا سرق 10 مواتير مياه

14:04

عشيرة الوردات تصدر بيانا حول أحداث الرمثا

14:00

المخبز الأردني المتنقل في غزة ينتج حوالي 11 مليون رغيف خبز منذ بداية العام

13:57

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منشآت تجارية بالقدس والخليل

13:49

مديرا المخابرات العامة والأمن العام يطمئنان على صحة مصابي مداهمة الرمثا

13:48

جامعة البترا تستضيف الإعلامي لطفي الزعبي في محاضرة حول صناعة المحتوى الرياضي في عصر الذكاء الاصطناعي

13:42

رئيس النواب: سيبقى الأردن منيعاً في وجه المتربصين بأمنه واستقراره

13:38

الأونروا: آلاف النازحين بغزة يكافحون للعثور على مأوى آمن

12:43

محافظ الزرقاء: اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حادثة أبو الزيغان

وفيات
وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباسوفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025