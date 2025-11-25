الأردن يتجه للتوسع في اعتماد النقل الكهربائي خلال السنوات المقبلة

وطنا اليوم:أكّد وزير البيئة، أيمن سليمان، الثلاثاء، انّ الأردن حقق تقدما ملحوظا في مجال الطاقة المتجددة، حيث وصلت نسبة الطاقة المتجددة إلى 27% من إجمالي الطاقة في المملكة.

وقال سليمان، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، إنّ 27% من المركبات في الأردن أصبحت كهربائية أو هجينة، وهو ما يعكس التوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء في المدن.

وأضاف أن الأردن يتطلع إلى اعتماد النقل الكهربائي بشكل أكبر والتوسع في استخدامه خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لخفض الانبعاثات وتحقيق استدامة بيئية.”

الوظائف الخضراء

بين سليمان أن الحكومة بصدد إطلاق مؤشر لقياس الوظائف الخضراء في الأردن العام المقبل، وذلك في إطار خطط رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تطوير قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الوظائف المستدامة.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق المشاريع البيئية الخضراء التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزز النمو المستدام في البلاد، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ هذه المبادرات والتوجهات البيئية التي تدعم تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، وتنسجم مع التزامات الأردن في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأعلن عن مجموعة من الخطط والمبادرات الهادفة إلى تعزيز أداء وزارة البيئة في كافة المجالات البيئية، مشيرا إلى العمل المستمر على إعادة هيكلة الوزارة لتفعيل وتقوية دور مكاتبها في مختلف المحافظات، وذلك من أجل تعزيز الوصول إلى حلول بيئية فعّالة على مستوى المملكة.

وقال سليمان، “نعمل بشكل متواصل على تعزيز وتمكين الإنتاج الأخضر في الأردن، وتطويره بما يتناسب مع التوجهات العالمية في مجال الاستدامة البيئية. كما نركز على تحسين نظام جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات بالتعاون مع الجهات المعنية.”

وأضاف سليمان أن الوزارة تسعى بشكل جاد لإيجاد حلول ثلاثية للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرا إلى أن الرقابة البيئية تتم بشكل دوري على كافة مصادر المياه في المملكة، وذلك لضمان سلامتها وحمايتها.

واستقبلت وزارة البيئة نحو 1300 معاملة خلال العام الحالي، تمت الموافقة على 90% منها، في حين تم تنفيذ 800 زيارة تفتيشية وتلقي 350 شكوى تم التعامل معها، مع إحالة أكثر من 40 شكوى إلى القضاء نتيجة المخالفات البيئية.

وبين سليمان أن كوادر الوزارة ركبت أكثر من 960 نظام تتبع على الصهاريج، لافتا إلى أن العمل مستمر لتوسيع النظام خلال العام المقبل لتعزيز مراقبة عمليات نقل المياه بشكل أكثر دقة وشفافية.”

وفيما يتعلق بالنفايات الخطرة، أكّد سليمان أن الوزارة تتابع بشكل دقيق ملف نقل هذه النفايات عبر التنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة البيئة وصحة المواطنين.