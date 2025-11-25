رئيس جامعة البترا يكرّم كورال الجامعة لتميّزه في الأنشطة الفنية

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، فرقة كورال الجامعة تقديرًا لجهودها المتميزة في المشاركة بالأنشطة الفنية والثقافية، وذلك بحضور عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح.

وأعرب عبد الرحيم عن اعتزاز الجامعة بتميز الكورال، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الذي تتركه مشاركاته في مختلف الفعاليات. وأكد أهمية انخراط الطلبة في الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية والثقافية.

وقد شاركت فرقة كورال الجامعة في عدد من الفعاليات البارزة، من بينها حفلات تخريج طلبة الجامعة، والاحتفالات الوطنية، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، إضافة إلى مشاركات مميزة في حفلات افتتاح البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية.