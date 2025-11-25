القضاة يبحث مع هيئة المنافذ البرية السورية تسهيل اجراءات التجارة وتطوير المنطقة ‏الحرة

وطنا اليوم:التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة برئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السوري قتيبة بدوي وبحث معه الاجراءات اللازمة لتعزيز العمل في المنافذ الحدودية بين البلدين ما يسهل حركة البضائع والأفراد وتسريعها.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الذي تم في دمشق أمس أهمية توفير المتطلبات اللازمة لتحفيز التجارة البينية وحركة النقل في الاتجاهين واستكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه بين الجانبين خلال الفترة الماضية، ومواصلة العمل لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ورفع مستوى التعاون عبر معبري نصيب وجابر الحدودي، وتسهيل إجراءات حركة الاستيراد.

كما تم بحث آليات تطوير العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وتهيئتها كبيئة جاذبة للاستثمارات وتحسين الخدمات المقدّمة للمسافرين والسائقين، وتذليل أي عقبات تعترض حركة العبور وأهمية توسعة منفذي نصيب السوري وجابر الأردني الحدوديين، بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من الشاحنات والمسافرين، ويعزز القدرة التشغيلية للمنفذ الحدودي، ويسهم في رفع كفاءته اللوجستية.

وحضر اللقاء الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والسفير الأردني لدى دمشق سفيان القضاة.