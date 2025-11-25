للمرة الثالثة أردني ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

بقلم: أحمد خليل القرعان

رجال لا يطلبون المواقع، ولا يجري خلفهم الإعلام، ولا يركضون خلف الإعلام،ولكنهم حين يتحملون المسؤولية يغيّرون المعادلة.

ففي الأردن اليوم رجال دولة، لديهم مشروع واضح، قادرون على بناء مؤسسات، وإعادة إنتاج دور الأردن الاقتصادي في الإقليم والعالم، يعملون بصمت، ويغادرون النجاح بإيثار، لأنهم يتطلعون شوقاً لرؤية الأردن في المقدمة.

فمنذ عام ٢٠١٩ حذف من قاموسه كلمة مستحيل، وتسلّح بإرادة صلبة تدعمها إدارة بعيدة النظر، فكتب اسم الأردن للعام الثالث على التوالي حسب مجلة فوربس العالمية كأفضل شخصية مؤثرة لعام ٢٠٢٥ على مستوى الشرق الأوسط للرؤساء التنفيذيين .

فلقد قدّم المهندس عبد الوهاب الرواد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية أوراق اعتماده كنموذج رائعا بالإصرار والتحدي حين حفر اسمه بين أقوى شخصيات مؤثرة لعام ٢٠٢٥.

فهذا الإنجاز الحقيقي لا يتمثل في مواجهة الصعاب والتحديات فحسب، بل في مواصلة سلسلة النجاحات والإنجازات سنة بعد سنة.

فنجاح الشركة من نجاح فريق عملها، وقوة الشركة من كفاءة موظفيها فكل عام والأردن ورجاله المخلصين في تقدم ونماء وتطور.

وشكراً لكل من يعمل بوفاء ليرسّخ اسم الأردن عالياً بالساحة العالمية.