الملك يتابع تمرين أسود الهواشم بمشاركة ولي العهد

وطنا اليوم:تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، امس الاثنين، تمرين أسود الهواشم التعبوي الليلي الذي نفذته الكتيبة الخاصة /101، إحدى وحدات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، بمشاركة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مساعد قائد الكتيبة.

وجرى التمرين بإسناد من طائرات سلاح الجو الملكي، استنادا إلى سيناريو يحاكي غرفة عمليات تكتيكية لتنفيذ عمليات غير تقليدية، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

واشتمل التمرين على عدد من الفرضيات كالتسلل تحت المظلات وتنفيذ عمليات الاستطلاع ومعالجة أهداف طارئة باستخدام الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي والإسناد الجوي القريب من خلال الهجوم المشترك بواسطة أجهزة الرؤية الليلية، وتوظيف جميع عناصر الإسناد القتالي واللوجستي.

وفي اختتام التمرين، قلد جلالته، سمو ولي العهد شارة سيف القوات الخاصة، بعد استكمال سموه لجميع متطلبات الحصول على الشارة.