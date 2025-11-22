عمّان الأهلية تتصدر الجامعات الأردنية بتصنيف البحوث البَينِيّة لعام 2026

وطنا اليوم _

حققت جامعة عمّان الأهلية إنجازاً أكاديمياً بارزاً بتصدّرها الجامعات الأردنية في تصنيف البحوث البينية Interdisciplinary Science Rankings 2026، حيث جاءت في المرتبة 117 عالمياً والأولى على مستوى الأردن.

ويعدّ هذا التصنيف أحد أبرز المؤشرات الدولية التي تقيس قدرة الجامعات على إنتاج المعرفة متعددة التخصصات وتعزيز التكامل البحثي بين الحقول العلمية.

كما يعكس هذا التقدّم النوعي النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الجامعة في تعزيز البحوث العابرة للتخصصات، ودعم الفرق البحثية المشتركة، وتطوير البنية التحتية العلمية، بما ينسجم مع أولويات الابتكار والتنمية الوطنية، ومعايير التصنيفات العالمية الحديثة التي باتت تولي أهمية متزايدة للمعرفة المتكاملة، كما تقدّمت الجامعة بهذا الإنجاز على عدد من الجامعات الأردنية الكبرى، مما يؤكد مكانتها الريادية في المشهد البحثي الوطني.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية:

إن تصدّر جامعة عمّان الأهلية لهذا التصنيف العالمي يؤكد رؤيتنا الراسخة في دعم البحث العلمي المتداخل، وتعزيز بيئة أكاديمية تقوم على التعاون بين مختلف التخصصات، هذا الإنجاز ليس مجرد نتيجة رقمية، بل هو انعكاس لثقافة مؤسسية تؤمن بأن الابتكار الحقيقي يبدأ عندما تتكامل العلوم وتتقاطع المعرفة، نبارك لأسرة الجامعة هذا التقدم، ونؤكد استمرارنا في الاستثمار في الباحثين والبحث العلمي عالي التأثير.

ومن جهته، أكد الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، أهمية هذا التميز البحثي حيث أوضح إن جامعة عمّان الأهلية تلتزم منذ تأسيسها بتوجيه البحث العلمي نحو خدمة الصناعة والمجتمع، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية التي تُسهم في خلق حلول عملية وتطبيقية، كما أن البحوث البينية تمثل اليوم ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للابتكار، ونحن فخورون بأن الجامعة تتقدم بخطى ثابتة لتكون أنموذجاً وطنياً في البحث العلمي الذي يُحدث فرقاً حقيقياً على أرض الواقع.

وتواصل جامعة عمّان الأهلية تنفيذ خطتها للتوسع في البرامج والمجموعات البحثية متعددة التخصصات، بما يُرسخ موقعها كأول جامعة أردنية تحقق هذا المستوى من التميّز في التصنيفات العالمية والبحوث البينية لعام 2026.