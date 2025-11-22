بنك القاهرة عمان
تجارة عمان تشارك بمؤتمر حول النقل في فيينا

49 ثانية ago
وطنا اليوم _

شاركت غرفة تجارة عمان ممثلة بالنائب الأول رئيسها نبيل الخطيب، وعضو مجلس إدارتها خطاب البنا، في أعمال مؤتمر أيام التنقل الدولية 2025، الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا.

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، نظم المؤتمر الذي اختتم فعالياته مساء أمس الجمعة، غرفة الاقتصاد الفيدرالية النمساوية بالتعاون مع شبكة أوروبا للمشاريع وعدد من المؤسسات الدولية المعنية بالتنقل والتكنولوجيا.

وخلال مشاركته كمتحدث في إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر، تطرق الخطيب، إلى التجربة الأردنية في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن الأردن يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون مركزا إقليميا لحركة البضائع والخدمات.

وأوضح أن “الأردن لديه موقع استراتيجي استثنائي يربط بين المشرق والخليج وشمال أفريقيا، ولدينا قطاع خاص نشط وكوادر بشرية مؤهلة”، لافتا إلى أن المطلوب اليوم هو تسريع مشاريع الربط الذكي وتعزيز التكامل بين الموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية.

وقال إن العالم يشهد اليوم سباقا متسارعا نحو الرقمنة وتبني التقنيات الذكية في إدارة الحركة التجارية، مبينا أن قطاع النقل لم يعد يعتمد على البنية التحتية التقليدية فحسب، بل على منظومات متكاملة تستخدم التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي والتتبع اللحظي لرفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأضاف إن مشاركة الغرفة بالمؤتمر تأتي في إطار سعيها لتعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات النقل الأخضر وإدارة الأساطيل الذكية والبنى التحتية المستدامة.


