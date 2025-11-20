بنك القاهرة عمان
الصرايرة : ترشح نائبين لرئاسة اللجنة المالية وإقرار الموازنة قبل نهاية العام

47 ثانية ago
وطنا اليوم:قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إبراهيم الصرايرة، إنه لا يوجد تأخير في اختيار رؤساء اللجان، وبالتحديد رئيس اللجنة المالية.
وأضاف الصرايرة الخميس، أنه تم انتخاب أعضاء اللجنة المالية ضمن المدة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وأكد أن رئيس اللجنة المالية سيتم انتخابه يوم الاثنين، مشيرًا إلى أن نائبين مترشحان لمنصب رئاسة اللجنة المالية، هما نمر سليحات وسليمان الخرابشة.
ولفت إلى وجود تفاهمات داخل اللجنة لاختيار رئيس لها، تمهيدًا لبدء مناقشة الموازنة العامة.
وبيّن أن اللجان النيابية ستختار رؤساءها ومقرريها الاثنين، وذلك ضمن المدة المسموح بها في النظام الداخلي، مؤكدًا عدم وجود أي تأخير في اختيارهم.
وفيما يتعلق بالموازنة، قال الصرايرة إن مجلس النواب أحال قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية بعد تصويت غالبية أعضاء المجلس.
وتوقع الصرايرة أن يتم إقرار قانون الموازنة قبل تاريخ 31 كانون الأول 2025، وهو ضمن المدة الدستورية.


