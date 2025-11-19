بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد: توثيق السردية الأردنية يجب أن يكون بمشاركة جميع أبناء الوطن

18 ثانية ago
ولي العهد: توثيق السردية الأردنية يجب أن يكون بمشاركة جميع أبناء الوطن

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد،في منطقة ضانا بمحافظة الطفيلة، الأربعاء، وجهاء وممثلين عن المحافظة.
وتناول اللقاء، الذي يأتي في إطار التواصل المستمر لسموه مع المواطنين، جملة من القضايا التي تهم المجتمع المحلي بالمحافظة.
وأشار سمو ولي العهد إلى دور أبناء الطفيلة في بناء الأردن والدفاع عنه، لا سيما تضحياتهم في معارك الثورة العربية الكبرى
وأكد سموه أنه لا بد من توثيق السردية الأردنية، بمشاركة أبناء وبنات الوطن ومؤسساته، لتكون مرجعية للأجيال القادمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:21

القاهرة وموسكو تعلنان بدء وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووي

19:16

حبيبه : الزيارة الملكية لمصانع حبيبه شرف كبير ورسالة دعم للصناعات الوطنية

19:14

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

19:09

المحروق: خطة لزيادة عمل البنوك الأردنية في سوريا

19:04

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جنوبي لبنان وإنذارات متتالية بالإخلاء

16:41

آلاف الكلاب من مصر تحاصر المستوطنين الإسرائيليين على الحدود

16:33

العمل الإسلامي يدين قرار مجلس الأمن حول غزة وما يشكله من خدمة لأهداف الاحتلال

16:31

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في 4048 قضية

16:28

القوات المسلحة الأردنية تنفذ مسابقة (الخنساء/2) للرماية لعدد من منتسباتها

16:20

فلسطيني للبيع .. صور استفزازية تكشف وحشية جنود الاحتلال بغزة

16:13

استمرار فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني 2025 لليوم الثاني

15:44

البنك الأردني الكويتي يتبرع بجهاز أشعة فوق صوتية متطور للجمعية الاردنية للعون الطبي للفلسطينيين

وفيات
وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة اللهالحاج عبد الفتاح حسن المحيسن “أبو الرائد ” في ذمة الله