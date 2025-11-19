بنك القاهرة عمان
المحروق: خطة لزيادة عمل البنوك الأردنية في سوريا

وطنا اليوم:كشف المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، ماهر المحروق، عن عقد منتدى مصرفي أردني سوري في العاصمة عمّان الشهر المقبل، بمشاركة محافظي البنوك المركزية في البلدين، بهدف بحث التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الأردنية في السوق السورية.
وبيّن المحروق الأربعاء، أن هناك ثلاثة بنوك أردنية تعمل في القطاع المصرفي السوري حاليا، مؤكدا أن التوسع في السوق السورية في ظل التغيرات التي تشهدها سوريا وقطاعها المصرفي يعكس التجربة الناجحة وخبرة القطاع المصرفي الأردني.
وعن مؤشرات القطاع المصرفي الأردني مع قرب نهاية العام 2025 قال المحروق، إن القطاع قوي ومتين، وتشير النتائج الأولية إلى تحقيق تطورات ونمو عن العام الماضي، حيث وصل حجم موجودات البنوك إلى أكثر من 70 مليار دينار، مشيرا إلى مساهمة القطاع في ما نسبته أكثر من 30% من عمليات السوق المالي خلال الـ11 شهرا من العام الحالي.
وأضاف أن مؤشرات القطاع والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بها، تعكس حالة الاستقرار وقوة أداء الاقتصاد الأردني ومرونته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف.


