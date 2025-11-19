شقيق نائب أردني مدلل .. تقاعد ثم اعيد بعقد

وطنا اليوم:سربت مصادر نيابية معلومة تقول أن شقيق أحد النواب الأردنيين كان يعمل موظفا في مجلس النواب منذ 30 عامًا، وجرت إحالته إلى التقاعد مؤخرا ثم أعيد إلى العمل بعقد شهري يزيد عن الف دينار .

ووفق معلومات فان شقيق النائب “الموظف” غير ملتزم بالدوام شأنه شأن بعض الموظفين الآخرين، وعلى الرغم من تقاضيه راتبًا شهريًا كبيرًا، إلا أنه لا يخدم المجلس بشيء ، ويأخذ الراتب وهو في المنزل.