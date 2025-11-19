بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

شقيق نائب أردني مدلل .. تقاعد ثم اعيد بعقد

42 ثانية ago
شقيق نائب أردني مدلل .. تقاعد ثم اعيد بعقد

وطنا اليوم:سربت مصادر نيابية معلومة تقول أن شقيق أحد النواب الأردنيين كان يعمل موظفا في مجلس النواب منذ 30 عامًا، وجرت إحالته إلى التقاعد مؤخرا ثم أعيد إلى العمل بعقد شهري يزيد عن الف دينار .
ووفق معلومات فان شقيق النائب “الموظف” غير ملتزم بالدوام شأنه شأن بعض الموظفين الآخرين، وعلى الرغم من تقاضيه راتبًا شهريًا كبيرًا، إلا أنه لا يخدم المجلس بشيء ، ويأخذ الراتب وهو في المنزل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:21

بضغوط إسرائيلية .. إلغاء لقاء ويتكوف والحية في إسطنبول

15:04

الاحتلال يدشّن مشروع لضخ مياه المتوسط في بحيرة طبريا لرفع منسوبها

14:48

تنفيذ جولات رقابية ميدانية على معاصر الزيتون في الردن

14:46

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية وطلبة جامعيين

14:40

المياه تضبط اعتداءات في الزرقاء بطاقة ألف متر مكعب

14:35

قطاع السياحة يحقق إنجازات متميزة في تشرين الأول انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي

14:09

رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني

14:05

اصمتي يا خنزيرة .. ترامب يهاجم صحفية بعد سؤال بشأن إبستين

13:55

الإحصاءات العامة: 4.7 مليون طفل في الأردن يشكلون 40% من السكان

13:47

رئيس مجلس الأعيان يبحث مع نظيره البحريني تعزيز العلاقات الثنائية

13:44

فقراء الاردن .. لا تعيين ولاتعليم

13:43

%83 نسبة الإنجاز في شبكة سكة الحديد الوطنية

وفيات
وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة اللهالحاج عبد الفتاح حسن المحيسن “أبو الرائد ” في ذمة الله