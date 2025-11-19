وزير الزراعة يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

وطنا اليوم:استقبل وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات، في مكتبه ، سعادة السفير الأمريكي لدى المملكة السيد جيم هولتسنايدر.

وخلال اللقاء، أكد الخريسات عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تعاون مستمر، ولا سيما في القطاع الزراعي. واستعرض أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها ندرة مصادر المياه، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة لتجاوز هذه التحديات والحد من آثارها السلبية على المزارعين والإنتاج المحلي.

وأشار الخريسات إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة الري الحديثة، وتشجيع الزراعة الذكية، ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع ورفع كفاءته.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، وبحث فرص زيادة الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية وخاصة التمور وزيت الزيتون إلى الأسواق الأمريكية، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات والتقنيات الأمريكية في تحسين جودة الإنتاج الزراعي الأردني ورفع قدرته التصديرية.

وأكد الخريسات أن تنمية التعاون التجاري الزراعي تشكل رافعة اقتصادية مهمة، وتفتح آفاقاً واسعة أمام المزارعين الأردنيين للوصول إلى أسواق جديدة وواعدة