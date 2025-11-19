بنك القاهرة عمان
مشروع لاستبدال 32 ألف وحدة إنارة LED ذكية في عمّان

19 نوفمبر 2025
مشروع لاستبدال 32 ألف وحدة إنارة LED ذكية في عمّان

وطنا اليوم:أكد مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى المهندس شادي الروابدة، أن هناك مشروعًا قائمًا لاستبدال إنارة جميع الجسر الوسطية في عمّان، بواقع 32 ألف وحدة إنارة LED ذكية ومتطورة، يتم التحكم بها عن بعد وتغيير توقيت تشغيلها أيضًا عن بعد.
وقال إنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع مع بداية شهر 1 / 2026، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الأنفاق والجسور في عمّان.

* إعادة تأهيل إنارة جسر عبدون
وقال الروابدة إن أمانة عمّان بدأت منذ 3 أسابيع في إعادة تأهيل إنارة جسر عبدون، وسيتم إنارته بشكل كامل خلال 14 يومًا.
وأضاف أنه سيتم تغيير الإنارة بالكامل واستحداث إنارة جديدة سواء من الخارج أو في حرم الطريق، كما تعمل الأمانة حاليًا على إعادة تأهيل الوسطية في العاصمة.

* تركيب 5500 كاميرا جديدة في عمّان
وفيما يتعلق بقرار أمانة عمان تركيب 5500 كاميرا جديدة في العاصمة، أكد الروابدة أنها تأتي مواكبة للتطور الحاصل في دول العالم، حيث إن 30% من هذه الكاميرات مخصصة لضبط التجاوزات الخاطئة،و 70% لمراقبة الحركة المرورية وجمع البيانات
التي ستساعد في اتخاذ القرارات المرورية وتقليل زمن الاستجابة عند وقوع الحوادث.
وحول أسباب الازدحام المروري في عمّان، أكد الروابدة أن حوالي 1.6 مليون مركبة تجوب شوارع العاصمة يوميًا، وأن أحد أبرز أسباب الأزمات هو السلوكيات الخاطئة للسائقين، مثل الوقوف العشوائي، وتغيير المسارب بشكل مفاجئ، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم إعطاء الأولوية على الدواوير، وعليه سيتم نشر الكاميرات على المحاور والطرق الرئيسية لرصد أي إعاقة وضبط هذه السلوكيات وتقليل مدة الاستجابة.
وكشف الروابدة أن الكاميرات الجديدة ستغطي 80% من المحاور الرئيسية، وهذا العدد قابل للزيادة.
وقال إن أمانة عمان بدأت فعليًا بتركيب كاميرات لمراقبة الأنفاق والجسور، ومع مطلع العام المقبل سيتم استكمال تركيب بقية الكاميرات، ومن المتوقع الانتهاء من كامل الـ 5500 كاميرا خلال شهر حزيران من العام المقبل.
وأشار إلى انه سيتم تركيب كاميرا لضبط السرعة على نزول عين غزال حفاظًا على السلامة العامة، حيث السرعة المحددة 80 كم/ساعة، والمسموح تجاوزها حتى 89–90 كم/ساعة، ومن يتجاوز ذلك سيتم مخالفته.


