جامعة البترا تنظم اللقاء الترحيبي والتنويري لطلبة طب الأسنان وتكرم المتفوقين

وطنا اليوم:نظمت كلية طب الأسنان في جامعة البترا، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، لقاءً ترحيبيًا وتنويريًا لطلبة السنة الأولى، تزامنًا مع حفل تكريم للطلبة الأوائل في السنتين الثانية والثالثة، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور فراس السليحات ونخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته على أهمية اختيار تخصص طب الأسنان الذي يجمع بين المعرفة والمهارة والكفاية الوجدانية، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي تشهده الجامعة من خلال حصولها على اعتمادات أكاديمية دولية ودخولها تصنيفات عالمية مرموقة مثل QS وتايمز للتعليم العالي. ودعا الطلبة إلى استثمار سنوات الدراسة بالجد والمثابرة وبناء مهاراتهم العلمية والعملية والإنسانية.

ورحب عميد الكلية الأستاذ الدكتور فراس السليحات بالطلبة الجدد، مؤكدًا جاهزية الكلية لتشغيل المبنى السريري المتكامل الذي يضم 126 عيادة طلابية و19 عيادة اختصاصية، إضافة إلى خمسة مختبرات متقدمة، منها مختبر طب الأسنان الرقمي المزود بأحدث تقنيات الكاد كام والطباعة ثلاثية الأبعاد. كما استعرض برامج الابتعاث والشراكات الأكاديمية وجهود تطوير العملية التعليمية، وأشار إلى براءة الاختراع الخاصة بنائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، والمتعلقة بمعجون أسنان طبيعي أثبت فعاليته في تبييض الأسنان وعلاج الحساسية والتهابات اللثة.

وشمل الحفل كلمات لكل من مساعدي العميد الدكتور محمد المعايطة والدكتور بشار الرشدان، إضافة إلى كلمة رئيس اللجنة الطلابية الطالب سياف الشوبكي ونائبه أحمد النمر.

وشهد الحفل تكريم الطلبة الحاصلين على معدل 4/4 في السنتين الأولى والثانية، وهم: حلا ناصر الدين محمد خير البطيخي، ودانا أديب محمود مطر، وجنى فارس محمد نجاد، وجوري يوسف مصطفى أبو سعد من مستوى السنة الثانية، إضافة إلى ليلى أنس زياد أبو غنيمة وجنى خضر عبد الله المناصير من مستوى السنة الأولى. كما تم تكريم مجموعة من الطلبة المتفوقين أكاديميًا .

كما كرمت الكلية مجموعة واسعة من الطلبة المتفوقين أكاديميًا في السنتين الثانية والأولى، تقديرًا لجهودهم وتميزهم الدراسي. وشمل التكريم من مستوى السنة الثانية: عبد الله هاشم شاكر الزمرلي، وليان كمال حسن العقدة، وعبد السميع عبد الكريم إبراهيم المومني، ولميس صالح عطا الحوراني، وآية طاهر محمد عضيبات، وضياء عبد الحافظ عبد الرؤوف خطيب، وحور ياسر تيسير النتشة، وتميم جهاد أحمد البستنجي، وأماني عماد سليمان الطحاينة، ورمال رجا محمد المحاميد، ويوسف محمود يوسف الشويكي، وغزل علاء حسين عطوان، وآية خليل مصطفى الرمامنة، وأروى عبد الله عبد الحافظ سليمان، ورامة سعد الدين علي شاهين، وآدم زيد بشير المغاريز.

أما من مستوى السنة الأولى فشمل التكريم: غنى فراس أحمد رفعت الخطيب، ومهند محمد تيسير محاسنة، وزينة محمد شهاب أحمد أبو طالب، ورايا محمد أحمد عودات، ومرح نشأت رداد قرشي، وسارة عمر إبراهيم أبو أرشيد، وندى إحسان إبراهيم الحسني، وكندة داود سليمان جبر، وحمزة أسامة يوسف أبو رحمة، وحلا محمد عبد الجليل الكساسبة، وسيف الدين عمر صبحي شناعه، وآدم أحمد جمعة العرينات العمرو، وحمد أمين محمد جميل حسونة.

واختتم الحفل بالتأكيد على التزام كلية طب الأسنان في جامعة البترا بتوفير بيئة تعليمية متطورة تُعنى بصقل مهارات الطلبة وتأهيلهم للتميز في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي