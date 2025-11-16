الملك يشكر دول آسيوية على حفاوة الاستقبال ويشيد بالتعاون الاقتصادي

وطنا اليوم:شكر جلالة الملك عبد الله الثاني، اليابان وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان على حفاوة الضيافة وعلى المباحثات المهمة لاستكشاف فرص توسيع التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية.

وقال جلالة الملك في منشور عبر صفحته على منصة إكس، “مع عودتي إلى أرض الوطن، لا يسعني إلا أن أشكر الأصدقاء في اليابان وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان على حفاوة الضيافة وعلى المباحثات المهمة لاستكشاف فرص توسيع التعاون الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية. نتطلع لمتابعة هذه الفرص من خلال القطاعين العام والخاص في الأردن”.

وعاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، مساء الأحد، بعد اختتام جولة عمل آسيوية، شملت اليابان، وفيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا، وباكستان.