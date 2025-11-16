بنك القاهرة عمان
مهرجان موسم الزيتون التراثي في روضة دار الأرقم الإسلامية يرسّخ قيم الأصالة ويحتفي بعبق التراث الأردني

8 دقائق ago
وطنا اليوم – بأجواء أردنية نابضة بالتراث والاعتزاز بالموروث الشعبي، نظّمت روضة دار الأرقم الإسلامية اليوم مهرجان موسم الزيتون التراثي تحت شعار:
“زيتون بلادي حب يزرعه الأجداد… وحب يتوارثه الأحفاد”، بمشاركة أمهات وجدّات طلبة الروضة، وسط حضور إداري وتربوي مميز.

أقيم المهرجان برعاية المدير العام للقطاع التربوي في جمعية المركز الإسلامي الخيرية الدكتور فتحي الطعامنة، وبحضور المدير الإداري والمالي والفني للقطاع وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفات، حيث كان في استقبالهم مديرة الروضة الأستاذة فاطمة العجل.

وتضمّن المهرجان مجموعة من الفقرات التراثية والتفاعلية التي ركزت على تعزيز الهوية الثقافية وربط الطلبة بجذورهم، حيث شملت فقرة الحكواتي التي أضفت أجواء قصصية ممتعة ومفيدة للأطفال، وفقرة الدبكة الشعبية الأردنية من أداء طلبة الروضة، إضافة إلى فقرة حول فوائد زيت الزيتون الصحية والغذائية، إلى جانب مشاركة الأمهات والطلبة في فعالية كبس الزيتون التراثية، كما شهد المهرجان فقرة الزجل الشعبي وفقرة مسابقة الأجداد والجدات، إضافة إلى زوايا وأطباق تراثية جسّدت الموروث الأردني الأصيل.

يأتي هذا المهرجان انطلاقًا من رسالة الروضة في دمج التعليم بالقيم التراثية وتعزيز الروابط بين الأسرة والمدرسة، وترسيخ الهوية والانتماء لدى الأجيال الناشئة.

وفي ختام الفعالية، تقدمت إدارة الروضة بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا اليوم المميز الذي جمع بين التعلم، والهوية، والفرح، والتواصل المجتمعي.


