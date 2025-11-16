جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل إشهار دراسة الجامعة بوّابة التحديث السياسي

وطنا اليوم:شاركت جامعة فيلادلفيا، ممثّلة بعميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس، ومسؤول الأندية الطلابية السيد محمد العمري، والطالبين عبد الرحمن أبوديه ومنتصر خريسات، في حفل إشهار دراسة وطنية موسعة بعنوان “الجامعة بوّابة التحديث السياسي”.

وجرى تنظيم الحفل ضمن مشروع “جيل التحديث” الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع السفارة الهولندية، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وخبراء في التعليم العالي والعمل الشبابي والحزبي.

وهدفت الدراسة، التي شملت تسع جامعات أردنية حكومية وخاصة من بينها جامعة فيلادلفيا، إلى تعزيز المشاركة السياسية لطلبة الجامعات عبر برامج توعوية وتطبيقية، بما يتوافق مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.