بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل إشهار دراسة الجامعة بوّابة التحديث السياسي

23 ثانية ago
جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل إشهار دراسة الجامعة بوّابة التحديث السياسي

وطنا اليوم:شاركت جامعة فيلادلفيا، ممثّلة بعميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس، ومسؤول الأندية الطلابية السيد محمد العمري، والطالبين عبد الرحمن أبوديه ومنتصر خريسات، في حفل إشهار دراسة وطنية موسعة بعنوان “الجامعة بوّابة التحديث السياسي”.
وجرى تنظيم الحفل ضمن مشروع “جيل التحديث” الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع السفارة الهولندية، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وخبراء في التعليم العالي والعمل الشبابي والحزبي.
وهدفت الدراسة، التي شملت تسع جامعات أردنية حكومية وخاصة من بينها جامعة فيلادلفيا، إلى تعزيز المشاركة السياسية لطلبة الجامعات عبر برامج توعوية وتطبيقية، بما يتوافق مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:30

سارة طالب السهيل تحاضر عن العنف ضد المرأة

10:20

رقمنة 80% من الخدمات الحكومية

10:12

كاتس: لن تكون هناك دولة فلسطينية وباقون في جبل الشيخ

10:05

رابع لقاء.. هل يزور ترامب قريباً دمشق ويجتمع بالشرع؟

09:57

بن غفير وسموتريتش يهاجمان نتنياهو : الحل في التهجير

09:50

عرض مسرحية “النهر لن يفصلني عنك ِ” يومي الثلاثاء والأربعاء في المركز الثقافي الملكي

09:49

العيسوي يرعى حفل إشهار هيئة أردن المستقبل “أبشر سيدنا.

09:47

روابط النسب تجمع العبداللات وبيضون… طلب كريشان وإعطاء العلاونة

09:37

الزيارة الملكية للدول الآسيوية الخمس… خطوة استراتيجية تعزّز الحضور الأردني وتفتح آفاقًا اقتصادية واعدة

09:36

وزارة الشباب نشاطات غير مألوفة

09:35

ستة أسباب رئيسة لاهتمام الحكومة بمنظومة الضمان

09:34

زيارات جلالة الملك

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني