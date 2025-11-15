وزير السياحة: فرص واعدة لتعزيز الاستثمار السياحي وتوسيع الأسواق المستهدفة

وطنا اليوم _

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أن قطاع السياحة يشكّل أحد المحركات الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، وأن الحكومة ملتزمة بدورها في التنظيم والتمكين وتسهيل الإجراءات بما يضمن تعزيز مكانة السياحة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات المملكة.

وشدّد حجازين، خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم السبت، على دور الشراكة الدائمة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعدّ أساسًا لتطوير المنتج السياحي وتوسيع القاعدة الاستثمارية.

وأشار حجازين إلى أن قطاع السياحة يمتاز بقدرته على توفير فرص تنموية في جميع المحافظات دون استثناء، مؤكدًا أن الأردن يمتلك مقومات طبيعية وتاريخية وحضارية وروحية تجعله بيئة مثالية لتطوير منتجات سياحية متعددة ومتنوعة.

وأوضح أن الأردن يمتلك فرصًا كبيرة للتوسع في سياحة المغامرات والسياحة البيئية والسياحة العلاجية والسياحة الريفية والسياحة الزراعية وغيرها.

وقال إن الوقت قد حان للانتقال من السياحة ذات الوتيرة التقليدية إلى نموذج أكثر ابتكارًا، مشيرًا إلى أن العالم يشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات المتخصصة، وأن الأردن قادر على منافسة أبرز الوجهات العالمية إذا ما استُثمرت مقوماته بالشكل الأمثل.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن العديد من المبادرات لدعم النهوض بالقطاع السياحي عبر محور “الأردن وجهة عالمية”، مبينًا أن القطاع يسهم بنحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد حجازين أن الأردن يملك ثروة كبيرة من السرديات التاريخية والدينية والثقافية القابلة للتحويل إلى منتجات سياحية ناجحة، مشيرًا إلى الحاجة إلى تحويل قصصنا وموروثنا وتراثنا إلى روايات سياحية معروضة بطرق حديثة تجذب الزائر وتقدم قيمة مضافة؛ فالسياحة ليست مواقع فقط، بل تجربة شاملة.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة غير مستغلة في دول الخليج العربي والمغرب العربي، والتي يمكن الوصول إليها عبر تعزيز الربط الجوي وتكثيف الحملات الترويجية، مبينًا أن الأسواق العربية والإقليمية تشكّل اليوم ما نسبته 70 إلى 75 بالمئة من مجموع السياح القادمين إلى المملكة.

وحول تطوير شبكات الربط الجوي، أوضح حجازين أن الأردن بحاجة إلى خطوط طيران مباشرة مع أسواق جديدة لم تُستهدف بالشكل الكافي، مشيرًا إلى عقد لقاء موسّع مع القطاع السياحي لمناقشة أولويات الاستهداف الدولي.

وأضاف أن هناك عملاً مشتركًا بين الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لإدارة المخصصات المالية بكفاءة عالية للوصول إلى أسواق ذات عائد مرتفع.

وفيما يتعلق بتسويق الأردن سياحيًا في كأس العالم 2026، قال حجازين إنه تم تخصيص مبالغ مالية لتسويق الأردن خلال مشاركة المنتخب في كأس العالم لكرة القدم، وأن هناك تنسيقًا مع هيئة تنشيط السياحة حول هذا الموضوع.

وكان رئيس الجمعية أيمن العلاونة قد أشار، في بداية اللقاء، إلى أن قطاع السياحة في المملكة يعد أحد الركائز الأساسية المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وقد تأثر خلال العامين الماضيين بالاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة .

وقال إن السياحة الأردنية استعادت نشاطها تدريجيًا مع تحسّن الأوضاع في المنطقة، حيث ارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبيّن العلاونة أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بحزمة من القرارات الداعمة والمبادرات التنموية التي أسهمت في تحفيز القطاع، إلى جانب تزايد الطلب على الأردن من مختلف الأسواق السياحية، ما انعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء السياحي التي واصلت مسارها التصاعدي بثبات.

وأكد أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى مواصلة القطاع السياحي نموه من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير مشاريع سياحية مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، عبر توظيف الاستثمارات والخبرات الفنية والإدارية لتطوير بنية تحتية سياحية متكاملة تشمل المنتجعات والفنادق والمرافق الترفيهية والثقافية.

وشدّد العلاونة على ضرورة التركيز على قطاع السياحة العلاجية لاستعادة مكانة الأردن كوجهة رائدة في المنطقة، مستفيدًا من المراكز الطبية المتقدمة والخدمات الصحية عالية الجودة، فضلًا عن المقومات الدينية والتاريخية الغنية التي تجعل المملكة وجهة مميزة للزوار الدوليين.

وأشار إلى أن برامج التحفيز للاستثمار السياحي تمثّل أداة محورية في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته، من خلال تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية الكفاءات والمهارات المحلية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الاستدامة الاقتصادية وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن العلاونة أن تعزيز جهود الترويج السياحي للمملكة وتنويع الأسواق المستهدفة يأتي ضمن المساعي الرامية إلى ترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية متكاملة، قادرة على استقطاب المزيد من الزوار والاستثمارات، مؤكدًا قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.