الملك يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي (دانانتارا)

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، أهمية الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي (دانانتارا) في تطوير وإدارة الاستثمارات الحكومية.

ولفت جلالته، خلال لقائه في إندونيسيا بممثلين عن دانانتارا، بحضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى أهمية بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع الصندوق، الذي تتوافق أولوياته مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من حيث تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

وأكد جلالة الملك أهمية البناء على العلاقات الثنائية المتينة، والعمل على تطوير آليات تعاون مستدامة تسهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق قيمة مضافة للاقتصادين الأردني والإندونيسي.

وتحدث الرئيس التنفيذي للصندوق روزان روزلاني عن عمل الصندوق ومشاريعه، وتطرق إلى التجربة الإندونيسية في هيكلة الشركات الحكومية والصناديق السيادية.

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة الفرص الاستثمارية المستهدفة في المملكة وإمكانيات التعاون المشترك فيها، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات.

وبحث اللقاء آليات الحوكمة وإدارة الاستثمارات الاستراتيجية، وإمكانية نقل هذه التجارب إلى الأردن، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم الاستراتيجيات الوطنية وتعظيم أثر المشاريع الكبرى.

وناقش اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، آليات تفعيل العمل المشترك عبر إنشاء لجان فنية لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات عملية بين المؤسسات الأردنية والإندونيسية.

وتم الاتفاق على أن يقوم فريق من إندونيسيا بزيارة للمملكة لإجراء بحث أوسع ومناقشة تفصيلية للفرص الاستثمارية والاطلاع على مجمل فرص التعاون والمشاريع الكبرى.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى إندونيسيا صدقي العموش.