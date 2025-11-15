بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي (دانانتارا)

13 ثانية ago
الملك يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي (دانانتارا)

وطنا اليوم _

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، أهمية الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي (دانانتارا) في تطوير وإدارة الاستثمارات الحكومية.

ولفت جلالته، خلال لقائه في إندونيسيا بممثلين عن دانانتارا، بحضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى أهمية بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع الصندوق، الذي تتوافق أولوياته مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من حيث تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

وأكد جلالة الملك أهمية البناء على العلاقات الثنائية المتينة، والعمل على تطوير آليات تعاون مستدامة تسهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق قيمة مضافة للاقتصادين الأردني والإندونيسي.

وتحدث الرئيس التنفيذي للصندوق روزان روزلاني عن عمل الصندوق ومشاريعه، وتطرق إلى التجربة الإندونيسية في هيكلة الشركات الحكومية والصناديق السيادية.

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة الفرص الاستثمارية المستهدفة في المملكة وإمكانيات التعاون المشترك فيها، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات.

وبحث اللقاء آليات الحوكمة وإدارة الاستثمارات الاستراتيجية، وإمكانية نقل هذه التجارب إلى الأردن، بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم الاستراتيجيات الوطنية وتعظيم أثر المشاريع الكبرى.

وناقش اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، آليات تفعيل العمل المشترك عبر إنشاء لجان فنية لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات عملية بين المؤسسات الأردنية والإندونيسية.

وتم الاتفاق على أن يقوم فريق من إندونيسيا بزيارة للمملكة لإجراء بحث أوسع ومناقشة تفصيلية للفرص الاستثمارية والاطلاع على مجمل فرص التعاون والمشاريع الكبرى.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى إندونيسيا صدقي العموش.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
12:53

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

12:52

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب مخدرات بواسطة بالونات

12:49

وزير الاستثمار يبحث فرص التعاون مع وزير الاستثمار – الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي

12:43

أورنج الأردن تُمكّن الشباب وتُطلق طاقاتهم الإبداعية في مؤتمر TEDxGJU

12:18

“السياحة والآثار” تستعرض أبرز إنجازات تشرين الأول: نمو في الحركة السياحية وتقدم في حماية التراث وتوسّع عالمي في الترويج

12:15

نمو اقتصادي لافت: قطاع التخليص يحقق رقماً قياسياً غير مسبوق في البيانات الجمركية

11:57

سارة طالب السهيل تحاضر عن العنف ضد المرأة 

11:28

الجغبير: ملتقى الأعمال الأردني–الفيتنامي محطة مفصلية لتعزيز التعاون الصناعي

11:24

الجامعة التونسية لكرة القدم تكرّم بعثة المنتخب الأردني في تونس

11:23

شاب عشريني يقدم على إنهاء حياته في ظروف غامضة في مخيم البقعة

11:19

إدارة السير تحذر ….

11:17

اتحاد العمال: العقد الإلكتروني يضع حداً للانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني