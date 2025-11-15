عمان الأهلية تنظم لقاءً تعريفياً لطلبة التمريض المستجدّين بحضور القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية

وطنا اليوم- برعاية رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وبحضور القائم بأعمال

الملحقية الثقافية السعودية في الأردن الأستاذ الدكتور محمد الشمري، أقيم اللقاء التعريفي

للطلبة المستجدين في كلية التمريض للعام الجامعي 2025-2026، .

وحضر اللقاء عميد كلية التمريض الأستاذ الدكتور خلدون حمدان، وعميد شؤون الطلبة

الدكتور مصطفى العطيات وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

وتضمن الحفل كلمات ترحيبية بدأت بكلمة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الذي

رحب بالطلبة الجدد، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتميز

والإبداع.

تلتها كلمة القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية الأستاذ الدكتور محمد الشمري الذي أثنى

على جهود الجامعة في تقديم برامج أكاديمية نوعية تسهم في إعداد كوادر تمريضية متميزة.

كما ألقى عميد كلية التمريض الأستاذ الدكتور خلدون حمدان كلمة عبّر فيها عن فخره

بانضمام نخبة من الطلبة الجدد إلى الكلية، مشيرًا إلى أهمية مهنة التمريض في خدمة

المجتمع والرقي بالقطاع الصحي.

وتخلل اللقاء كلمة للطالب عمر العنزي نيابة عن زملائه المستجدين عبّر فيها عن شكرهم

واعتزازهم بالانتماء لهذا الصرح العلمي.

كما ألقت الدكتورة منال السطري ، ممثلة عن رؤساء الأقسام ، عرضا تقديمياً تضمن لمحة

عن كلية التمريض ، استعرضت فيه الرؤية و الرسالة و القيم الجوهرية و الخطة الإرشادية

، الى جانب مرافق الكلية و مراكزها ، ومنها مركز صحة المرأة و مركز التدريب الصحي

لجامعة عمان الأهلية .

وتضمن البرنامج عرض فيديو تعريفي قصير عن كلية التمريض ومرافقها ومختبراتها

التعليمية، إضافة إلى كلمة للسيدة زينا أبو السمن، مدير مكتب الإرشاد ومتابعة الخريجين،

التي استعرضت أبرز الخدمات والبرامج التي يقدمها المكتب لدعم الطلبة خلال مسيرتهم

الأكاديمية وبعد التخرج.

وشهد اللقاء حضورًا واسعًا من الطلبة المستجدين في كلية التمريض الذين أبدوا تفاعلًا كبيرًا

وحرصًا على التعرف إلى بيئتهم الجامعية الجديدة وبداية رحلتهم الأكاديمية بثقة وطموح.