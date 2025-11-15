بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

بلدية الهاشمية في عهد عبدالرحيم القلاب: قيادة تصنع الفرق

23 ثانية ago
بلدية الهاشمية في عهد عبدالرحيم القلاب: قيادة تصنع الفرق

وطنا اليوم _

بقلم: سلطان القلاب

في زمن تتطلب فيه القيادة المحلية حضورًا فعّالًا ورؤية واضحة، تبرز بلدية الهاشمية كمثال حيّ على كيف يمكن للإدارة الحكيمة أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس. ومن يقود هذه المسيرة هو عبدالرحيم ضيف الله القلاب العموش، الرجل الذي اختار أن يكون في قلب الميدان لا خلف المكاتب، وأن يجعل من العمل البلدي رسالة لا وظيفة.

منذ توليه رئاسة البلدية، أثبت القلاب أن خدمة المواطن ليست شعارًا يُرفع، بل ممارسة يومية تبدأ بالاستماع وتنتهي بالفعل. لم يكن يومًا بعيدًا عن الناس، بل كان حاضرًا في كل موقف، متابعًا لأدق التفاصيل، من فتح الطرق في العواصف، إلى دعم المبادرات الشبابية والاجتماعية.

بلدية الهاشمية في عهده شهدت نقلة نوعية في البنية التحتية، وتحسين مستوى النظافة، وتجميل مداخل المدينة، إلى جانب تعزيز الشفافية وتطوير الأداء المؤسسي. كل ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لقيادة تؤمن بأن البلدية شريك في التنمية، لا مجرد جهة تنفيذية.

عبدالرحيم القلاب لم يسعَ إلى المنصب، بل إلى الأثر. إلى أن يُذكر بخير، وأن يترك بصمة في وجدان الناس. واليوم، ونحن نرى ما تحقق، ندرك أن الهاشمية كانت محظوظة بقيادة رجل لا يهاب التحديات، ويقود بحكمة واقتدار.

هذه شهادة حق، ووقفة وفاء، لرجل يستحق أن يُقال فيه: صنع الفرق، وترك الأثر، وكان عند الثقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
11:03

شركة زين الأردن تُطلق برنامج توجيه (Coaching Program) لموظفيها

10:59

الضمور تكتب : جدّد نفسك… قبل أن تُجبِرك الحياة على ذلك

20:27

الوخيان يكتب: تقصير الإعلام اتجاه الراحل الملك الحسين

20:20

الأردن وسنغافورة يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون في الأمن السيبراني والتقنيات الرقمية

20:07

المناصير يكشف كيف تتم محاربته لرفضه التعيين بالواسطة

19:24

27 إصابة بتدهور حافلة في شارع الهاشمية بالزرقاء

19:17

القبض على خلية ترتبط بالحرس الثوري الإيراني في طرطوس

19:09

الملك: إنشاء شراكة استراتيجية مع الصندوق السيادي الإندونيسي يعزز التعاون الاقتصادي

19:06

الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب

19:03

الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع

19:01

رئيس سنغافورة يشيد بعمق العلاقات مع الأردن وبالدور الأردني في العمل نحو السلام

16:39

الدفاع المدني بغزة: مياه الأمطار تغرق مئات الخيام للنازحين

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني