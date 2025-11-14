الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

وطنا اليوم:يناقش الاتحاد الأوروبي حاليا مقترحا لتدريب 3000 ضابط شرطة فلسطيني متمركزين في غزة.

تعد هذه المبادرة جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي الأوسع لدعم قوات الأمن الفلسطينية والمساهمة في استقرار المنطقة. وقد تتولى بعثة دعم الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي (EUPOL COPPS)، زمام المبادرة في هذا التدريب من خلال توفير التدريب المباشر والدعم المستمر لقوات الشرطة الفلسطينية في غزة.

وتتماشى هذه الخطوة أيضا وفق ما أوردت وكالة “رويترز” مع التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وجهود تحقيق الاستقرار الإقليمي في أعقاب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

ويأتي مقترح التدريب إلى جانب مبادرات أخرى للاتحاد الأوروبي، مثل المساعدات الإنسانية، وعمليات الإجلاء الطبي، وإعادة الانتشار المحتملة لبعثات المساعدة الحدودية مثل بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية (EUBAM) على معبر رفح.

وتجري هذه المناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى نهج منسق لتعزيز القدرات المؤسسية الفلسطينية والمساهمة في تحقيق سلام وأمن دائمين في غزة والمنطقة ككل.