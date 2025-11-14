تعرّف على أعلى (5) قطاعات اقتصادية في متوسطات أجور العاملين

الخبير موسى الصبيحي

بلغ المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم إلزامياً ( 581 ) ديناراً وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي كما في 31-12-2024.

وسجّل قطاع (المنظمات والهيئات غير الإقليمية) أعلى متوسط لأجور العاملين إذ بلغ ( 1751 ) ديناراً. جاء بعده قطاع (الوساطة المالية) إذ بلغ متوسط أجور العاملين فيه ( 1150 ) ديناراً، فيما جاء في المرتبة الثالثة قطاع (التعدين واستغلال المحاجر) بمتوسط أجور ( 1061 ) ديناراً، وفي المرتبة الرابعة قطاع (إمدادات الكهرباء والغاز والمياه) بمتوسط ( 938 ) ديناراً. وفي المرتبة الخامسة قطاع ( النقل والتخزين والاتصالات) بمتوسط ( 735 ) ديناراً.

فيما سجّل قطاع (الزراعة والصيد والحراجة) المتوسّط الأقل في أجور العاملين، بمتوسط بلغ ( 360 ) ديناراً.