بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

تعرّف على أعلى (5) قطاعات اقتصادية في متوسطات أجور العاملين

32 ثانية ago
تعرّف على أعلى (5) قطاعات اقتصادية في متوسطات أجور العاملين

الخبير موسى الصبيحي

بلغ المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم إلزامياً ( 581 ) ديناراً وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي كما في 31-12-2024.

وسجّل قطاع (المنظمات والهيئات غير الإقليمية) أعلى متوسط لأجور العاملين إذ بلغ ( 1751 ) ديناراً. جاء بعده قطاع (الوساطة المالية) إذ بلغ متوسط أجور العاملين فيه ( 1150 ) ديناراً، فيما جاء في المرتبة الثالثة قطاع (التعدين واستغلال المحاجر) بمتوسط أجور ( 1061 ) ديناراً، وفي المرتبة الرابعة قطاع (إمدادات الكهرباء والغاز والمياه) بمتوسط ( 938 ) ديناراً. وفي المرتبة الخامسة قطاع ( النقل والتخزين والاتصالات) بمتوسط ( 735 ) ديناراً.

فيما سجّل قطاع (الزراعة والصيد والحراجة) المتوسّط الأقل في أجور العاملين، بمتوسط بلغ ( 360 ) ديناراً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:29

صناعة الأردن: اهتمام ملكي لإقامة شراكات مع فيتنام بصناعة المحيكات

13:23

المغفور له الحسين وعلاقته بالصحافة

13:19

الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري

13:16

مباحثات أردنية سنغافورية تؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

13:14

الملك والرئيس السنغافوري يبحثان آليات تعزيز التعاون وأبرز مستجدات الإقليم

11:29

جنوب أفريقيا تسمح لـ 153 فلسطينيًا بالنزول بعد محنة طيران استمرت 12 ساعة

11:18

البنتاغون يقدّم لترامب خططاً لعمليات محتملة ضد فنزويلا

11:11

الفايز: لا تنسيق مع حماس .. والأردن لن يتدخل عسكريًا في أي مشروع بغزة

11:03

الأمن العام يُحذّر السائقين من خطر الانزلاقات مع بدء تساقط الأمطار

10:56

بمشاركة الأردن .. اختتام فعاليات التمرين البحري الموج الأحمر/8

10:26

الدفاع المدني بغزة يحذر النازحين في الخيام من مخاطر المنخفض

10:18

وفيات الجمعة 14-11-2025

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني