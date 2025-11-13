بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

حين نخاف الفرح… وكأننا نعاقب أنفسنا

13 نوفمبر 2025
حين نخاف الفرح… وكأننا نعاقب أنفسنا

كتب المحامي حسين أحمد الضمور

عجيبٌ أمر النفس البشرية، كيف تخاف الفرح وكأنه ذنب، وكيف تختبئ كلما اقترب منها الضوء، وكأنها اعتادت أن تعيش في الظلال!

في لحظات السعادة، حين يفيض القلب بالطمأنينة، أجد نفسي أبحث عن مكان أختبئ فيه، بعيدًا عن العيون، عن الكلام، عن تلك النظرات التي لا أعرف هل تحمل إعجابًا أم حسدًا، حبًا أم غيرةً مبطّنة؟
أخاف أن يُصيب الفرحَ شيء، أن يتسلّل إليه الحسد كما يتسلّل الغبار إلى الزجاج النظيف.

ربما هي فوبيا العين، أو ربما هي ذاكرة التجارب القديمة؛ تلك التي علّمتنا أن كل فرحٍ عظيمٍ يتبعه حزن، وأن كل ضحكةٍ عاليةٍ تُسكتها الأيام بمصيبة!

أليس مؤلمًا أن نصبح سجناء الحذر حتى من لحظاتنا الجميلة؟
أن نخبّئ سعادة أولادنا، ونجاحنا، وراحتنا، وكأننا نرتكب جرمًا لو تحدّثنا عنها؟

لكن رغم كل ذلك، ما زلت أؤمن أن النعمة لا يحميها الخوف، بل الحمد.
وأن العين لا تُصيب من يُكثر من الذكر والرضا.
فالفرح ليس تهمة، والنعمة ليست لعنة، وإنما امتحانٌ في مدى ثقتنا بالله.

لذلك، عندما أفرح اليوم، أحاول أن أُهدي فرحي لله، وأقول في سري:
“اللهم أدمها نعمة، واحفظها بعينك التي لا تنام.”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:18

وفيات الجمعة 14-11-2025

09:56

حزام سحب رعدية يقترب من الأردن وتنبيهات من سيول مفاجئة

09:47

1.86 مليار دينار حوالات “كليك” الشهر الماضي

09:40

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول رفيع بموسكو عبر مزهرية مفخخة

09:30

الشيباني: خلال 11 شهراً غيّرنا نظرة العالم حول سوريا

09:26

15 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 80 مليون دينار

09:19

تعادل الإمارات والعراق يؤجل حسم بطاقة المونديال إلى موقعة البصرة

09:14

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

09:09

قتلى ومفقودون إثر انزلاق تربة مدمر في إندونيسيا

20:40

المنتخب الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره السوري

20:21

أمطار رعدية في الطفيلة وتساقط للبرد في محافظة عجلون

20:04

جلاد الرقة بقبضة العدالة بعد 12 عاما من التخفي بدعم الموساد

وفيات
وفيات الجمعة 14-11-2025وفيات الخميس 13-11-2025وفيات الأربعاء 12-11-2025نبيله أديب وهبه في ذمة اللهرحيل الإعلامية الأردنية القديرة نبيلة السلاخ… صوت دافئ في ذاكرة الأثير الأردني