إدارة السير تحذر المواطنين خلال المنخفض الجوي

13 نوفمبر 2025
إدارة السير تحذر المواطنين خلال المنخفض الجوي

وطنا اليوم:دعت ادارة السير السائقين الى ضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء القيادة على الطرقات مع بدء دخول المنخفض الجوي الذي يصاحبه تساقط الأمطار بين الحين والآخر مما قد يشكل خطر الانزلاقات ، وتدني مدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.
راجين من الاخوة السائقين الانتباه الشديد والقيادة بأقل من السرعات المقررة وترك مسافة آمان كافية بين المركبات حفاظاً على سلامتهم و سلامة مستخدمي الطريق .


