الأردن يعزي تركيا بضحايا تحطم طائرة شحن عسكرية

46 ثانية ago
الأردن يعزي تركيا بضحايا تحطم طائرة شحن عسكرية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة بضحايا تحطّم طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات المسلحة التركية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب تركيا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأُسَر الضحايا.


