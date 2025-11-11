التعليم العالي: نظام صندوق دعم الطالب المعدل ألغى نقاط جيوب الفقر

وطنا اليوم:كشف الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، الثلاثاء، أن النظام المعدل لصندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة لسنة 2025؛ ألغى النقاط المعتمدة لمناطق جيوب الفقر.

وبين الخطيب، أن النظام المعدّل يشمل مضاعفة نقاط الوضع الأكاديمي للطالب،

وأوضح أنه جرى زيادة المنح المخصصة لأوائل الألوية إلى 8 منح لكل لواء، كما بين أنه تم تخصيص 5 % من المنح الجزئية والقروض في كل لواء لطلبة مكرمة المعلمين غير المستفيدين من المكرمة.

وقال إن النظام المعدّل يشمل اعتماد الإعاقة لرب الأسرة ضمن الحالات الإنسانية.

وأكد الخطيب، أن بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض من صندوق دعم الطالب سيكون نهاية الشهر الحالي.

وتوقع شمول 56 ألف طالب بالمنح والقروض العام الدراسي الحالي، مقارنة بـ53 ألف طالب شملوا في العام الماضي.

وكشف الخطيب عن إنهاء وحدة القبول الموحد مشروع الربط الإلكتروني بقواعد البيانات في الجامعات الرسمية العشر.