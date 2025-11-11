بنك القاهرة عمان
القاضي يقود توافقات نيابية لتشكيلة اللجان 

28 ثانية ago
القاضي يقود توافقات نيابية لتشكيلة اللجان 

وطنا اليوم _

عقد رئيس مجلس النواب مازن القاضي اجتماعا ،اليوم في مكتبه، ضم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي بحضور النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية والنائب الثاني الدكتور ابراهيم الصرايرة.

واتفق الحضور على تفويض رئيس مجلس النواب مازن القاضي للوصول لتوافقات في تشكيلة اللجان، وكذلك فوضت كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي النائب صالح العرموطي للوصول إلى توافق بعضوية اللجان على ان يجتمع المجلس صباح غد الاربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة لإستكمال اختيار اعضاء اللجان.

وأشاد الحضور بإدارة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وسعيه لإيجاد توافقات بين اعضاء المجلس في تشكيلة اللجان.


