الأمن العام يُطلق مشروع حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة

وطنا اليوم:أطلقت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع وزارة الصحة، مشروع حوسبة العيادات الطبية في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، وربطها بنظام الحوسبة “حكيم”، لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء، ورفع مستوى الرعاية الصحية داخل المركز.

ويأتي هذا المشروع، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتطوير الخدمات الطبية داخل مراكزها، وتزويدها بالمرافق والتقنيات والأنظمة الحديثة، التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء.

ويهدف مشروع الحوسبة إلى تسريع تقديم الخدمة الطبية المثلى للنزلاء، من خلال أتمتة السجلات الطبية لهم، وتوثيق السيرة المرضية، والفحوصات المخبرية والعلاجات المقدمة لهم إلكترونيًا، ما يتيح للكوادر الطبية متابعتهم بدقة عالية، وبما يرفع من كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة.

وحضر حفل الإطلاق، أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ومساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد نورز هاكوز، ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، ومندوبي شركة الحوسبة الصحية “حكيم”، وعدد من أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الهجرة الدولية.