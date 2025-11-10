نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

وطنا اليوم:نفى أمين سر نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، عمار كوكش، وجود ما يوصف بـ”المافيات” لتنظيم هروب العاملات من المنازل في الأردن بل حالات محدودة.

وأضاف كوكش، الاثنين، أن الإبلاغ عن هروب العاملة يلغي المساءلة القانونية عن الشخص المستقدم.

وأوضح أن استقدام العمالة من بوروندي سيكلف ما يقارب 2000 دينار والرواتب الشهرية ستتراوح حول 225 دولارا.

وقرَّر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بوروندي حول تنظيم تشغيل العمالة المنزليَّة البورونديَّة، وذلك بهدف التعاون وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن المواضيع ذات العلاقة بالعمالة بين البلدين.

وتهيئ مذكِّرة التفاهم لاستقطاب العمالة من جمهورية بوروندي ضمن الشروط ذاتها التي يتم الاستقطاب بموجبها من دول أخرى؛ وذلك بهدف تنويع الأسواق وزيادة المنافسة بشكل ينعكس على كلف العمالة.