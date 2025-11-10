القوات المسلحة تنظم طاولة مستديرة إقليمية لإدماج القانون الدولي الإنساني في صنع القرار العسكري

وطنا اليوم:في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتفعيل آلياته ضمن عملية صنع القرار العسكري، تنظم القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، اليوم الإثنين، في فندق الإنتركونتيننتال/عمّان، ورشة عمل تحت عنوان “الطاولة المستديرة الإقليمية للخبراء العسكريين حول إدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري”، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن السيد يان فريديه.

ويشارك في الورشة (25) ممثلاً من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى الملحقين العسكريين والدفاعيين المعتمدين لدى المملكة.

وأكد المساعد للإدارة والقوى البشرية في كلمةٍ له أن القوات المسلحة الأردنية تؤمن بأن العمل الإنساني جزءٌ أصيل من جوهر العمليات العسكرية، لما يحمله من قيمٍ أخلاقية تصون كرامة الإنسان وتحافظ على إنسانيته حتى في ظروف النزاعات، مضيفاً أن انعقاد هذا اللقاء الدولي يجسد عمق الشراكة بين الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويعبر عن إيمانٍ مشترك بأهمية التعاون الإنساني والقانوني في دعم الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، قال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن: “إن هذا الاجتماع يركّز على الالتزام الجوهري بإدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري، في ظل التحديات القانونية والإنسانية التي ترافق مراحل التخطيط والتنفيذ للعمليات العسكرية، بما يضمن توافق القرارات مع أحكام ومقتضيات القانون الدولي الإنساني”.

وتشكل الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، منصة للحوار وتبادل الرؤى بين الخبراء العسكريين والقانونيين وممثلي الجهات الإنسانية، لاستعراض خبرات القوات المسلحة الأردنية والقوات المشاركة في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني ضمن بيئات العمليات.

يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وخمس دول أخرى، أطلقت مبادرة عالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني (GIIHL)، ما يعزز مكانة الأردن كمركزٍ إقليمي للحوار والتعاون الدفاعي في مجال تعزيز الأطر القانونية والتشغيلية لحماية البنية التحتية المدنية والمرافق الطبية أثناء النزاعات المسلحة.