العاصفة فونغ وونغ تتحول إلى إعصار فائق القوة مع اقترابها من الفلبين

وطنا اليوم:أجلت الفلبين الأحد أكثر من 100 ألف شخص من السكان في جميع أنحاء المناطق الشرقية والشمالية، مع اشتداد قوة إعصار فونغ وونغ قبل وصوله المتوقع في وقت لاحق اليوم، منذرا بأمطار غزيرة ورياح مدمرة وعواصف عاتية.

وأطلقت تحذيرات من العواصف في أجزاء كبيرة من الفلبين، مع رفع مستوى التحذير إلى الخامس، وهو الأعلى، فوق جنوب شرق لوزون، بما في ذلك كاتاندوانيس والمناطق الساحلية في كامارينس نورتي وكامارينس سور، في حين أطلقت السلطات تحذيرا من المستوى الثالث للعاصمة مانيلا ومحيطها.

وأعلنت الأرصاد الجوية في الفلبين أن العاصفة فونغ وونغ تحولت إلى “إعصار فائق القوة” مع اقترابها من البلاد التي لا تزال تعاني من آثار الإعصار كالمايغي.

ومن المتوقع أن يصل إعصار فونغ وونغ، المعروف محليا باسم أوان، إلى اليابسة في إقليم أورورا وسط لوزون مساء اليوم الأحد على أقرب تقدير، محملا برياح تصل سرعتها إلى إلى 230 كيلومترا في الساعة.

وحذر خبير الأرصاد الجوية بنسون إيستاريجا -خلال مؤتمر صحافي- من أنه “بالإضافة إلى الرياح القوية، يمكننا أن نتوقع هطول أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 200 مليمتر أو أكثر، مما قد يتسبب في فيضانات واسعة النطاق”.

وذكرت هيئة تنظيم الطيران المدني أنه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية محلية ودولية.

ويقترب إعصار فونغ وونغ من الفلبين بعد أيام فقط من تعرض البلاد لإعصار كالمايغي الذي اجتاحها وأودى بحياة 204 أشخاص وخلف دمارا كبيرا، قبل أن يضرب فيتنام حيث أودى بحياة 5 أشخاص ودمر مناطق ساحلية.