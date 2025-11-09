بنك القاهرة عمان
الرئيس السوري يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض.
وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الرئيس الشرع من المقرر أن يلتقي يوم غد الإثنين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ثالث لقاء بين الرئيسين بعد اجتماعاتهما السابقة في الرياض ونيويورك.
وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه سوريا إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار بعد 14 عاما من النزاع، فيما يتوقع أن تتضمن المحادثات بين الرئيسين مناقشة ملفات إقليمية ودولية، بما في ذلك تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل دعم واشنطن لمبادرات إعادة الاستقرار إلى سوريا بعد سنوات من النزاع.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت أول أمس الجمعة العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب، وذلك بعد يوم من اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار ذاته.
وحصل القرار على موافقة 14 عضوا من بين أعضاء المجلس الـ15، بينما امتنعت الصين عن التصويت، ليتم رفع اسمي الرئيس ووزير الداخلية السوريين من قائمة العقوبات الدولية


