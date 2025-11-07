بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

عباس من روما: لا دور لحماس في حكم غزة والسلاح بيد الدولة فقط

11 ثانية ago
عباس من روما: لا دور لحماس في حكم غزة والسلاح بيد الدولة فقط

وطنا اليوم:أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، أن دولة فلسطين ملتزمة بجميع الإصلاحات ، من أجل تعزيز الدولة الفلسطينية الديمقراطية غير المسلحة، والذهاب للانتخابات خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، وإصدار دستور مؤقت وقانون الأحزاب والانتخابات.
وقال عباس خلال اجتماعه في العاصمة الإيطالية روما مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إنّ دولة فلسطين ستعزز ثقافة السلام وتسليم أسلحة جميع الفصائل الفلسطينية للدولة؛ بما فيها حركة حماس التي لن يكون لها دور في حكم قطاع غزة، ليسود مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
وبحث عباس مع ماتاريلا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية استمرارها وتطويرها، مثمنا الدعم الإيطالي الإنساني للشعب الفلسطيني، واستضافة الجرحى من الأطفال، وتدريب الشرطة الفلسطينية والمشاركة في قوة المراقبة الأوروبية على معبر رفح، والعلاقة بين أجهزة الأمن بين البلدين.
وأطلعه على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين من قطاع غزة والأسرى من سجون الاحتلل، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة عليه.
‎وتطرق عباس إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار الاستيطان وجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاولات الضم، والاعتداء على الاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:58

الولايات المتحدة تتهم إيران بالتخطيط لاغتيال سفيرة تل أبيب في المكسيك

19:21

الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل

19:13

الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2025 – 2029

19:11

أزمة الإدارة المحلية في الأردن: قراءة في تجربة قانون اللامركزية

19:05

الأردن والعراق يبحثان آليات التعاون في إدارة مصادر المياه ومكافحة التصحر

19:04

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي العلاقات الثنائية

16:37

الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يتجاوز 24 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول

16:18

وزير الزراعة المصري: الأردن أحدث طفرة زراعية في ظل ندرة المياه

16:07

الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة

16:01

الخصاونة: مدير المخابرات أقوى من رئيس الوزراء

15:25

2,1 مليار دينار عجز الموازنة للعام 2026

15:12

شبكات رقمية تستغل البطالة بين الأردنيين وتغرر بالشباب للهجرة

وفيات
وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدون