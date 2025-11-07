الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة

وطنا اليوم:أقام الأردنيون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة، بعد صلاة الجمعة.

وألقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، خطبة الجمعة في مسجد الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دعت المواطنين إلى أداء صلاة الاستسقاء، في جميع مناطق المملكة، إحياءً للسنة النبوية الشريفة.

وقالت الوزارة، إن وزير الأوقاف محمد الخلايلة عمّم على مديري الأوقاف في المملكة والأئمة والخطباء، إقامة صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة.

كما حث الخلايلة على الإكثار من الاستغفار والتوبة، وتقديم الصدقات، والصيام، ورد المظالم، وصلة الأرحام،وغيرها من الأعمال الصالحة.