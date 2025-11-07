محافظة ينتقد الهوس بالمؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات

وطنا اليوم:انتقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة “هوس” الجامعات بالمؤشرات العالمية لتصنيف الجامعات والذي يصدر دوريا ويحمل معايير محددة لافضل الجامعات على مستوى العالم.

واضاف محافظة ان هذه التصنيفات تاتي في حال تم تحسين مستوى الجامعات فقط.

وتابع: للاسف بدأ العالم يستثمر في التصنيفات وهناك مؤشرات حديثه تقول ان هذة التصنيفات تتعارض ومصلحه الجامعات بشكل عام.

ولفت محافظة الى ان البحث العلمي مكلف لكنه يأتي بنتائج مهمه جدا، مشيرا الى محدودية الانفاق على البحث العلمي في العالم العربي ومن الصعب مقارنته بما يتم في الجامعات العالمية .

واشار الوزير الى ان العمل العربي المشترك في البحث العلمي لم يكن مشجعا ، والحديث عن مجلس يجمع الدول العربيه ويرسم سياسات البحث العلمي غير مشجع ولا يدعو للتفائل