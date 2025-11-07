بنك القاهرة عمان
الحكومة ترصد مليوني دينار لاستكمال طريق المدينة الجديدة

58 ثانية ago
الحكومة ترصد مليوني دينار لاستكمال طريق المدينة الجديدة

وطنا اليوم:كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، عن تخصيص الحكومة مبلغ مليوني دينار تحت بند “استكمال طريق المدينة الجديدة”.
وكانت الحكومة خصصت في موازنة العام الحالي، مبلغ مليوني دينار للدراسات التفصيلية للمدينة الجديدة.
وكشف وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، في تصريح سابق عن مشروع المدينة الجديدة “عمرة” موضحا أنه ليس مدينة جديدة بقدر ما هو مشروع تأمين سكن ميسر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف المصري، أن فكرة مشروع المدينة الجديدة جاءت نتيجة وجود أرض مملوكة للخزينة للدولة يمكن من خلالها تأمين سكن استجابة للنمو السكاني في مدن الاكتظاظ (عمان والزرقاء والرصيفة).
وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قال مؤخرا، إن إنه عند اكتمال ملف المدينة الجديدة سيجري الإعلان عن تفاصيله، مضيفا “عندما تكتمل الأمور والفكرة نعلنها”.


