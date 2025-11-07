تصريح رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان

أ.د. مصطفى عيروط

تصريح المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الاردن وعمان بتأمين القطاع الصناعي ستة آلاف فرصة عمل خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام يدعو للتفاؤل والعمل الجاد على الواقع بتنفيذ رؤية وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الدائمه في استقطاب استثمارات من الخارج وإزالة العوائق أمام الصناعه والإنتاج الاردني وفتح أسواق جديده لتصدير الصناعه الاردنيه التي أصبحت تنافس في السعر والنوعيه

وهذا التصريح الإيجابي المتفائل المستند إلى العمل والانجاز على الواقع فيمكن أن تزداد فرص العمل كما يقول المهندس فتحي الجغبير المعروف عنه النشاط الدائم والشجاعه في نقل الحقيقه والعمل اليومي والمستمر للصناعه الاردنيه والعمل مع الدوله في مختلف المؤسسات والوزارات لإزالة أي عائق أو مشكله تعترض الصناعي والمستثمر والقدرة على المواجهة للمصلحة العامه

ويمكن أن تزداد كما يقول عن هذا الرقم والذي يمكن أن يتضاعف بمواصلة التنسيق مع الحكومه ورئيسها الدكتور جعفر حسان الميداني في إزالة العوائق وخاصة تنسيق العمل بين الجهات الرقابية وهذا ما اسمعه أيضا منذ مدة طويله وإزالة أي بيروقراطية تكون قصدا أو بغير قصد في أي مكان له علاقة في الصناعه

والأردن كأفضل مكان للاستثمار والصناعه هي طريق هام وأساسي في حل مشكلة البطاله التي تقلق الجميع وهذا في رأيي يستدعي ثورة اداريه بيضاء في المؤسسات والوزارات والدوائر والجامعات لتعمل كفريق واحد وتنفيذ رؤية وجهود جلالة الملك وإقامة شراكه حقيقيه مع القطاع الخاص والتوجيه نحو تعليم تطبيقي مهني قائمه على الإقناع والقدوه والتوجيه الوطني وليس تغيير اسماء التخصصات بأسماء تطبيقيه مهنيه وإعادة النظر في التوجيهي الجديد فالتعليم يقوم على الإقناع والقدوه اولا ودائما

واعتقد من خلال متابعتي بأن دولة رئيس الوزراء الحالي قادر على التنفيذ في جعل الصناعه تستوعب عشرات الآلاف من الخريجين وإزالة العوائق أمام الاستثمار كليا. وإزالة القرارات التي جعلت من السوق المحلي مكانا مفتوحا للاستيراد الذي يؤثر على الصناعه الاردنيه واقترح أن يداوم يوما في الاسبوع في غرفة صناعة الاردن وعمان ويزور الصناعات بشكل مفاجىء ويستمع إليهم والقدوه جلالة الملك الذي يزور الصناعات ميدانيا دائما فالاردن مهيأ أن يكون مركزا متقدما للصناعات والاستثمار في مختلف المجالات وخاصة في الصناعات الغذائيه والدوائيه والكيماوية وفي مختلف أنواع الصناعات وقبل أيام زرت المدينه الصناعيه الكبرى تحت الانشاء في محافظة الزرقاء والتي قريبا سينتهي العمل من انشائها وعلمت بأن حجوزات لإنشاء صناعات فيها على قدم وساق مما يظهر بأن الاردن وجهة امنه للاستثمار وتوافر الأيدي العامله والزرقاء فيها 52،% من الصناعات في الاردن

وفي الاردن قصص نجاح صناعيه ترفع الرأس واعرف عن قرب نجاحها كقصص نجاح اردنيه نموذجية في صناعات غذائيه وإنتاج غذائي وصناعات كيماويه وغيرها

فتشجيع الصناعه والاستثمار سهل في ظل رعاية ملكيه ساميه وعمل دائم من جلالة الملك في متابعة تشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين وفتح أسواق جديده للتصدير ويبقى من الحكومه برئيسها الميداني حل اي مشكله على الواقع قولا وعملا ومتابعة

الناس ترغب وتتابع مثل هذه التصريحات كتصريح المهندس فتحي الجغبير الإيجابي الواقعي المدعم بالرقم والحقيقه ولا تتابع تصريحات تثير الفزع أو تصريحات غير واقعيه أو تصريحات تثير الإعلام والناس

حمى الله الاردن وطنا وشعبا وجيشا وأجهزة امنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الامين.