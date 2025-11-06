جولة ملكية آسيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار في الأردن

وطنا اليوم:انطلقت اليوم جولة عمل ملكية إلى آسيا تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية للأردن وترسيخ مكانته كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود المملكة لاستقطاب استثمارات نوعية توفر فرص عمل جديدة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية.

وتشمل الجولة التي تغطي اليابان، وفيتنام، وإندونيسيا، وسنغافورة، وباكستان، سعي جلالة الملك لتعزيز وتنويع علاقات التعاون بين الأردن وهذه الدول، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بهدف بناء شراكات اقتصادية أقوى تدعم النمو والتنمية.

وبحسب منشور نشر على موقع رؤية التحديث الاقتصادي، من المتوقع أن يتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم خلال زيارات جلالة الملك للدول المشاركة في الجولة.

وتضم الجولة وفداً كبيرًا من الوزراء المعنيين بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى وفد من القطاع الخاص، بهدف توسيع آفاق التعاون ودعم جهود بناء الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي والأولويات التنموية للمملكة.

كما ستسلط الجولة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات التعدين، والصناعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والنقل، والبنية التحتية. ويأتي ذلك في إطار سعي الأردن لجذب استثمارات نوعية من الدول الآسيوية التي تحتل مراكز متقدمة في الصناعات المتطورة، وتعد محركًا رئيسيًا للاستثمارات العالمية.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة الأردن كبوابة ومركز إقليمي للتجارة والاستثمار، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي