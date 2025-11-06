بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

هل تم تطبيق نظام العناية الطبية ونظام الوقاية من الأخطار المهنية للعمال

29 ثانية ago
هل تم تطبيق نظام العناية الطبية ونظام الوقاية من الأخطار المهنية للعمال

الخبير موسى الصبيحي

صدر نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 قبل عامين تقريباً، وكان الهدف منه ما يلي:

١) وضع أحكام قانونية لمعايير السلامة والصحة المهنية تتوافق مع المعايير الدولية.

٢) توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال أثناء إصابة العمل أو الأصابة بالمرض المهني.

٣) تنظيم الفحوصات الطبية الدورية للعمال.

٤) حماية العمال من إصابات العمل.

٥) التقليل من الآثار الناجمة عن إصابات العمل على العمال.

السؤال الذي أطرحه الآن وبعد مضي ما يقرب من السنتين على صدور هذا النظام هو؛
ما الخطوات التي تم اتخاذها لإنفاذ النظام، وما أدوار الجهات ذات العلاقة المباشرة بالموضوع وهي وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل. وهل تم عقد لو اجتماع واحد للتباحث في أدوار كل جهة، وفي وضع خطة عملية لإنفاذ هذا النظام.؟!
وإذا تمّ، ما هي الخطوات التي تم اتخاذها وماذا كان أثرها على إصابات العمل وقعت للعمال والأمراض المهنية التي أصابتهم..؟!

وبالمناسبة الأمر نفسه ينطبق على نظام آخر مشابه أصدرته الحكومة في نفس الوقت هو (نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023)، ويهدف إلى تحديد الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين في المؤسسات التي تزاول أنشطة اقتصادية من الأخطار المهنية والحد من حوادث العملىوالأمراض المهنية بما ينسجم مع معايير السلامة المهنية الدولية.
ونفس الأسئلة السابقة أطرحها على المعنيين بإنفاذ هذا النظام أيضاِ.

هل من إجابة لا سيما وأنه تم تسجيل ( 20608 ) حوادث عمل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي من مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام 2024 بزيادة مقدارة (1000) حادث عمل عن العام 2023 وبما نسبته ( 4.7%).؟!


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:35

فريق “إمكان الإسكان” يشارك في جني محاصيل أشجار مثمرة بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

09:31

رئيسة المكسيك تقاضي رجلا تحرش بها جنسيا أمام الكاميرات

09:23

تعادل الوحدات مع استقلال طهران في دوري أبطال آسيا 2

09:19

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8

09:15

السودان: نزوح نحو 81 ألفاً من الفاشر وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية

09:11

ترامب معلقا على فوز ممداني: فقدنا جزءا من سيادتنا في نيويورك

20:39

الموافقة على اتفاقية التمويل لـ الناقل الوطني بين الحكومة والجهات المانحة

20:24

الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة على الواجهة الشمالية

20:20

القسام: ضللنا جيش الاحتلال خلال عمليات استخراج جثث الأسرى

20:07

بعد مخالفتها القوانين.. فرنسا تتخذ قرارا صارما ضد شي إن

20:03

الأشغال تُنهي إنشاء ثلاثة مهارب نجاة على طريق العدسية

20:01

الجمعية الأردنية للعلوم التربوية تعقد مؤتمرها السنوي ال11 بالتعاون مع جامعة القاهرة

وفيات
وفيات الأربعاء 5-11-2025وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025