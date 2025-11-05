صناعة عمان تنظم جولة لوفد سعودي على عدة مرافق اقتصادية بالعقبة

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان جولة لوفد سعودي من غرفة تبوك، برئاسة المهندس ناظر بن الحسن الحكمي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة تبوك، على عدد من المؤسسات الاقتصادية في مدينة العقبة، حيث رافق الوفد عضو مجلس ادارة الغرفة سعد ياسين ومسؤول العلاقات بالغرفة اشرف عبدالفتاح.

واوضح ياسين أن جولة الوفد، تضمنت زيارة ميناء حاويات العقبة، حيث قام الوفد بجولة على مرافق الميناء والآليات والخدمات اللوجستية التي يقدمها الميناء، كما زار الوفد ميناء العقبة، حيث التقوا الدكتور محمود خليفات، واستمع الوفد الى عرض حول الخدمات التي يقدمها الميناء، وتم مناقشة مقترح انشاء منطقه مشتركه عند الحدود بين البلدين المحاذية لمدينة العقبة.

واضاف ياسين ان الوفد زار دائرة جمارك العقبه : والتقوا مدير جمرك العقبه الذي قدم شرحا وافيا عن الخدمات التي تقدمها دائرة الجمارك وكيفيه تسهيل دخول حاويات الترانزيت حيث يتم العمل على مدار (24) ساعة. واختتم الوفد جولته بزيارة مدينه العقبه الصناعية حيث استمعوا الى عرض حول فرص الاستثمار بالمنطقة، خصوصا وانه يتم العمل حاليا على تأسيس منطقة جديدة في القويرة،

وأشار ياسين الى ان هذه اللقاءات شهدت اضافة الى الاطلاع على الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، آلية التعاون مع القطاع الخاص السعودي، من حيث تسهيل استيراد المواد الأولية والمنتجات النهائية، ترانزيت، الى السعودية، وكذلك تصدير المنتجات النهائية.

رئيس الوفد السعودي المهندس ناضر الحكمي، أوضح أن منطقة تبوك لها خصوصية فيما يتعلق يالقرب من الحدود الأردنية، حيث يمكن ان يتم انشاء صناعات خدماتية لوجستية تخدم الصناعيين في البلدين، وكذلك يمكن الاستفادة من ميناء العقبة كمنفذ بحري لاستيراد المواد الاولية او تصدير المنتدجات، مشيدا بتعاون غرفة صناعة عمان مع غرفة تبوك في تنسيق هذه الجولة اضافة الى الجولة السابقة التي قام بها وفد من غرفة تبوك الى عدد المصانع في العاصمة عمّان.

وضم الوفد السعودي كلا من: أحمد عطية الحارثي، نمر أحمد ابوظهير، خالد بشير البلوي، أحمد بن علي القريعي و فهد بن مسعد العرادي .