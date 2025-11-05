وزير الصناعة يبحث والسفير الأميركي ملفات التعاون الاقتصادي

وطنا اليوم:بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، وسفير الولايات المتحدة الأميركية في الأردن، جيم هولتسنايدر، عددا من ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين وآليات تعزيزها.

وبحسب بيان للوزارة، ركزت المباحثات على أهمية زيادة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، والتي مضى على دخولها حيز التنفيذ نحو 25 عاما، وساهمت في رفع الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة في العديد من القطاعات.

وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية العام الماضي 3.12 مليار دولار بارتفاع نسبته 13 بالمئة عن العام الذي سبقه، فيما بلغت واردات المملكة من السلع الأميركية 1.88 مليار دولار للعام ذاته.

وناقش الطرفان ضرورة المتابعة المستمرة لأجل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة الفرص التجارية والعمل على زيادة الاستفادة من المجالات التسويقية للسلع الأردنية في السوق الأميركية.

وأشار القضاة، إلى برامج عمل الحكومة لتطوير الوضع الاقتصادي، خاصة رؤية التحديث الاقتصادي وأبرز مستهدفاتها في إطار الجهود اللازمة لتحقيق التنمية في الأردن.

وأعرب عن تقدير الحكومة الأردنية للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للأردن، والتي كان لها الأثر الواضح في دعم الخطط والمشاريع التنموية ذات الأولوية، والتخفيف من الأعباء الناتجة عن اضطرابات المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية، وقبلها جائحة “كورونا” وتداعياتها.